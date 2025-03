“Estivemos dez anos na Casa das Artes do Porto em parceira com o instituto do Património Cultural, que terminou em dezembro de 2024, e estamos num processo de mudança para outro sítio no Porto”, explicou Ana Carneiro, presidente do Cineclube do Porto, numa entrevista telefónica à agência Lusa.

Após uma parceria de dez anos na Casa das Artes, instituição que vai ser alvo de obras em 2025, a “parceria terminou” e estamos “em negociações para ter outra espaço”, explicou Ana Carneiro, frisando que se trata de “uma nova fase”, “uma mudança”, mas não o “fim de um cineclube que tem 80 anos e que sobreviveu [à ditadura do] Estado Novo”.

O 80.º aniversário do Cineclube do Porto é celebrado no dia 13 de abril no Cinema Batalha com a exibição do filme “Dr. Estranho Amor”, de Stanley Kubrick, indicou a presidente do cineclube, acrescentando que a parceria com o Cinema Batalha com sessões de 15 em 15 dias vai manter-se.

Com a saída da Casa das Artes a “cadência das sessões semanais não vai ser viável”, mas o Cineclube do Porto vai continuar com "as atividades nas escolas" e vai "continuar a ser detentor do seu acervo", sustenta aquela responsável.

“Em março o Cineclube diz adeus à Casa das Artes. Um ciclo de mais de dez anos que se fecha. No ano em que celebramos 80 anos, nada mais apropriado do que terminar para recomeçar”, lê-se num comunicado enviado à Lusa na passada sexta-feira.

Para se despedir da Casa das Artes, o Cineclube do Porto vai exibir quatro sessões de cinema no espaço que o recebeu durante dez anos.

“Com mais de mil sessões, eventos especiais e tantos outros acontecimentos não podemos deixar de assinalar como foi bonita esta passagem pela sala de nome tão especial, Henrique Alves Costa [cinéfilo, cineclubista e um dos primeiros diretores do Cineclube do Porto], e como ela foi importante para a nossa resistência e resiliência. Um conjunto de memórias inesquecíveis que se juntam assim à rica história do nosso Cineclube”, refere o Cineclube do Porto.

A primeira sessão é com o filme “Sabotagem” (1936), de Alfred Hitchcock, que está marcada para dia 6 de março.

As outras sessões são com os filmes “Sherlock Júnior” (1924), de Buster Keaton, no dia 15 de março, “A vida útil - Um conto de Cinema" (2012), de Federico Veiroj, no dia 10 de março, e “Última Sessão” (1971), de Peter Bogdanovich, que fecha esta ciclo de despedida, no dia 29 de março.

A “Última Sessão” é precedida de um brinde de despedida às 17h00, na Casa das Artes, na Rua Ruben A., no Porto.

Segundo se lê na página do Facebook do Cineclube do Porto, este é o mais antigo cineclube português atualmente em atividade, com sessões regulares às quintas e sábados na Casa das Artes.