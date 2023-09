O filme documental "Umberto Eco: A Biblioteca do Mundo", do realizador Davide Ferrario, vai ser exibido na quinta-feira, dia da reabertura do Cinema Fernando Lopes, em Lisboa.

Este documentário de 80 minutos mostra a biblioteca privada do escritor Umberto Eco (1932-2016), com mais de 30 mil livros contemporâneos e mais de 1.500 livros raros antigos, segundo a sinopse da obra, que reconstrói a relação do escritor e filósofo com os livros.

O documentário, que procura capturar o significado da ideia de biblioteca como memória coletiva do mundo, estreou-se no Festival de Veneza.