O icónico cinema UGC Normandie, nos Campos Elísios, em Paris, fechou as suas portas na quinta-feira após 90 anos - com os críticos a ver mais um sinal do turismo e da moda a sugarem a vida de uma das avenidas comerciais mais famosas do mundo.

Outrora um local preferido para as antestreias de gala e onde ainda em abril foi apresentada a programação do Festival de Cannes, o UGC Normandie foi um dos vários grandes cinemas dos Campos Elísios que fizeram da área um centro para os cinéfilos nas décadas de 1960 e 1970.

Mas há muito tempo que a avenida perdeu a tranquilidade entre os parisienses, tornando-se cada vez mais dominada pelas principais lojas de moda e pelos turistas que tiram fotos do Arco do Triunfo.

A rede de cinemas UGC disse que enfrentou um “aumento muito acentuado no aluguer” no local, que é propriedade da família real do Catar.

Dois outros cinemas famosos na avenida, o George V e o Gaumont Marignan, estão fechados desde 2020.

UGC Normandie

“O cinema está a desaparecer em circunstâncias de certa foram terríveis para toda a cultura”, disse um antigo funcionário, Yann Raffin, de 22 anos, acrescentando que sente “tristeza” e “raiva”.

“Esta avenida está a transformar-se numa avenida reservada para os ultra-ricos”, disse à France-Presse.

A última sessão na noite de quarta-feira foi com o filme "La La Land: Melodia de Amor", com Emma Stone e Ryan Gosling, um tributo adequado aos musicais de Hollywood de uma época passada.

O seu realizador, o vencedor do Óscar Damien Chazelle, apareceu no ecrã com uma mensagem especial para o público da sessão esgotada.

“Esta sala era uma extensão da minha vida, era uma amiga e uma aliada”, disse Mehdi Omais, 40 anos, jornalista de cinema, visivelmente emocionado.

“É de partir o coração vê-la a fechar e esta avenida a tornar-se um cemitério de cinemas”, acrescentou

Um leilão das cadeiras e da decoração estava previsto para quinta-feira, incluindo as enormes letras do lado de fora, com as receitas a reverterem para uma instituição de caridade que organiza sessões para crianças hospitalizadas.

Paris continua a ser um centro de cinema e ainda tem mais cinemas per capita do que qualquer outro lugar do mundo, com novas salas com ostentação a abrir noutras partes da cidade.

Elas incluem um cinema Pathé de última geração perto da Ópera Garnier, projetado pelo arquiteto Renzo Piano, que criou o Centro Pompidou e o The Shard em Londres.