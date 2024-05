Ryan Gosling ainda é 'atormentado' por um momento icónico de "La La Land – Melodia do Amor".

O ator reconheceu que, se fosse possível voltar atrás, gostaria de refilmar a cena da dança com Emma Stone que se tornou o poster do filme de 2016 por aquilo que chama a sua "La La Hand" ['La La Mão', em tradução literal].

“Há um momento que me atormente em que estamos a dançar, a Emma e eu. Não sabia que isto se tornaria o poster do filme”, disse o ator à "The One", a revista do Wall Street Journal antes de lançar um grande suspiro (via.The Hollywood Reporter).

“Mas pensei que era suposto levantar as mãos e achei que seria giro colocar a minha mão assim”, acrescentou, reproduzindo o pulso inclinado para baixo em comparação com a mão para o ar de Stone, como se vê na imagem em cima.

Pior, o ator conta que não foi por falta de aviso e a sua teimosia levou a melhor, levando a um arrependimento que chegou aos nossos dias: todos lhe disseram que ficava mal.

"Agora, quando olho para aquilo – e tenho de ver sempre – sabem o que teria sido mais giro do que isto?", perguntou, voltando a colocar a mão como se vê no poster.

“Isto”, respondeu, levantando o pulso para ficar em sintonia com a colega de cena, antes de voltar a lamentar como estragou o momento com o que apelida de 'La La Hand'.

Sinal do tormento é o que ator diz quando lhe perguntam mais tarde se a experiência antiga na dança o ajudou na preparação para o papel no filme vencedor de seis Óscares.

"Pensei que ajudaria em 'La La Land' e depois, é claro, ali estão as mãos de hambúrguer do Gosling. Não me ajudou de todo no final”, respondeu.