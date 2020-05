O Cinema Ideal, em Lisboa, reabre na próxima segunda-feira, 01 de junho, com dois documentários premiados, "Uma Vida Alemã" e "Quem escreverá a nossa História", anunciou hoje a Midas Filmes.

"Quem escreverá a nossa História", de Roberta Grossman, recorda como, dias depois de os nazis terem encerrado 450.000 judeus no Gueto de Varsóvia, em novembro de 1940, um grupo de jornalistas, académicos e líderes da comunidade decidiu ripostar com a constituição de um grupo clandestino, liderado pelo historiador Emanuel Ringelblum. Este grupo decidiu combater a máquina de propaganda nazi e de produção de mentiras, com papel e tinta. O filme combina as histórias dos combatentes com novas entrevistas, imagens (quase) inéditas e dramatizações da vida no gueto.

"Uma Vida Alemã", de Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer e Florian Weigensamer, retrata a vida da secretária de Goebbels, Brunhilde Pomsel, que se descreveu a si mesma como sendo uma figura secundária e sem interesse na política. Pomsel, no entanto, foi secretária, estenógrafa e dactilógrafa do ministro de Propaganda Nazi e um dos piores criminosos da História. O seu testemunho no filme, quando somava 105 anos, a sua biografia e trajeto pessoal impõem "questões incómodas e intemporais", segundo o comunicado da distribuidora.

A estreia dos dois documentários estava prevista para maio, nos 75 anos do termo da II Guerra Mundial na Europa. A antestreia de ambos aconteceu em fevereiro, na 2.ª Mostra de Cinema: Casa da Imprensa - Ideal.

Os bilhetes no cinema Ideal terão o preço único de cinco euros e deverão ser reservados por telefone ou correio eletrónico.

O Ministério da Cultura revelou hoje que teatros, salas de espetáculos e cinemas podem reabrir, a partir de segunda-feira, com todas as filas ocupadas e um lugar de intervalo entre os espectadores, que serão obrigados a usar máscara. Os espetáculos ao ar livre terão de ter lugares assinalados.