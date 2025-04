Esta sexta-feira, o filme evento de The Weeknd "Hurry Up Tomorrow" teve direito a um segundo trailer.

Dirigido por Trey Edward Shults, o aclamado realizador de "Ondas" e "Ele Vem à Noite", The Weeknd, com o verdadeiro nome Abel Tesfaye, é o protagonista, ao lado de Jenna Ortega ("Wednesday", "Beetlejuice Beetlejuice) e do nomeado aos Óscares Barry Keoghan.

"Um músico famoso atormentado por uma crise emocional. Durante uma noite de insónia, é levado para uma odisseia sem precedentes com uma fã misteriosa e obcecada. A relação entre os dois deixa o cantor à beira de um colapso o que o faz questionar o cerne de sua existência", resume a sinopse oficial.

Com estreia nos cinemas portugueses marcada para 15 de maio e descrito como um 'thriller' psicológico, o filme evento acompanha o lançamento do mais recente álbum, capítulo final e mais pessoal da trilogia do artista canadiano, sucedendo a "After Hours" (2020) e "Dawn FM" (2022).

VEJA O TRAILER.