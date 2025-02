"Hurry Up Tomorrow" vai estrear-se nos cinemas portugueses a 15 de maio.

A confirmação do lançamento do filme evento que acompanha a edição do novo álbum de The Weeknd foi anunciada esta terça-feira pela distribuidora Pris Audiovisuais.

Segundo The Weeknd, a ideia é oferecer uma experiência cinematográfica imersiva que une música e cinema, criando uma odisseia jamais vista.

O próprio artista canadiano protagoniza o filme inspirado no álbum, ao lado de Jenna Ortega ("Wednesday") e do nomeado aos Óscares Barry Keoghan.

"Descrito como um 'thriller' psicológico, 'Hurry Up Tomorrow' explora temas existenciais e autocríticos. O filme é uma extensão do próximo álbum de estúdio de The Weeknd, que leva o mesmo nome e completa a trilogia iniciada com 'After Hours' (2020) e seguida por 'Dawn FM' (2022)", refere o comunicado oficial.

"Hurry Up Tomorrow" tem argumento e realização do aclamado Trey Edward Schults, conhecido por "Ondas" e "Ele Vem à Noite", que descreveu que 'é sobre um artista, pode dizer-se, à beira de um colapso mental. Ele conhece esta mulher que é sua fã obsessiva e embarcam juntos nesta odisseia que desafia tudo o que o artista conhece de si próprio. É uma mistura de suspense psicológico e drama. Sinceramente, sinto que nunca vi um filme como este.'.

VEJA O TRAILER.



Inicialmente adiado devido aos incêndios florestais em Los Angeles, que também levaram The Weeknd a cancelar o seu concerto de lançamento do álbum no Rose Bowl, em Pasadena, o novo álbum foi lançado a 31 de janeiro.

O disco é o capítulo final e mais pessoal da trilogia do artista, sucedendo a "After Hours" (2020) e "Dawn FM" (2022), e conta com os singles "Timeless" e "São Paulo", deixando de fora "Dancing in the Flames".

Playboi Carti, Anitta, Lana Del Rey, Justice, Giorgio Moroder, Future, Florence and the Machine e Travis Scott são os convidados especiais.