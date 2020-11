O crítico Rui Pedro Tendinha atiça-nos com os filmes mais falados para a temporada dos prémios. Do belo "Mank" ao caloroso "Os Sete de Chicago", passando por "Notícias do Mundo", estão aqui os filmes com mais "hype" para os Óscares.

No cinema em casa, a escolha vai até "O Sal das Armas", de Phillipe Garrel, filme que é um dos destaques no cardápio do MEO Videoclube.