Adeus 'legado', basta ser "Super-Homem".

James Gunn ("Guardiões da Galáxia") festejou nas redes sociais o início da rodagem do seu novo filme na quinta-feira, 29 de fevereiro.

"Quando terminei o primeiro rascunho do argumento, chamei ao filme 'Superman: Legacy'. Quando terminei o rascunho final, ficou claro que o título era 'SUPERMAN'. Estamos a avançar até vocês em julho de 2025", escreveu.

A acompanhar... uma imagem do logotipo do Super-Homem no traje, com a imprensa especializada e os fãs a suspeitarem que a neve que se vê deixa pistas para uma cena na Fortaleza da Solidão, a base no Ártico do super-herói originário do planeta Krypton.

O título do filme que chegará aos cinemas a 11 de julho do próximo ano (data de referência dos EUA) será assim o mesmo do incontornável "Superman", de Richard Donner e com Christopher Reeve como protagonista, que fez acreditar que era possível um homem voar e continua a ser uma das melhores adaptações ao cinema a partir da banda desenhada, influenciando até hoje o género de super-heróis.

David Corenswet é o novo Clark Kent/Superman e Rachel Brosnahan será Lois Lane, a intrépida jornalista do Daily Planet.

Nicholas Hoult será o clássico vilão Lex Luthor, com a atriz e modelo portuguesa Sara Sampaio como a sua assistente e cúmplice Eve.

No elenco estão ainda confirmados Edi Gathegi (Mr. Terrific), Terence Rosemore (Otis), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner/Green Lantern) e María Gabriela de Faría (Angela Spica/The Engineer).