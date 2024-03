Já existe um Perry White na versão do novo "Super-Homem" no cinema.

O The Hollywood Reporter confirmou que o realizador James Gunn ("Guardiões da Galáxia") escolheu Wendell Pierce para ser o patrão de Clark Kent e Lois Lane no jornal Daily Planet na cidade de Metrópolis.

O ator de 60 anos, conhecido principalmente graças ao papel do detetive Bunk Moreland na aclamada série dramática "The Wire - Sob Escuta" e por "Suits", sucede a Laurence Fishburne, que teve o papel nos filmes com Henry Cavill no defundo Universo Cinematográfico DC, depois de Jackie Cooper nos filmes com Christopher Reeve e Frank Langella na versão de 2006 assinada por Bryan Singer.

Em rodagem desde 29 de fevereiro, "Superman" chegará aos cinemas a 11 de julho do próximo ano (data de referência dos EUA) com David Corenswet como o novo Clark Kent/Superman e Rachel Brosnahan como Lois Lane.

Nicholas Hoult será o clássico vilão Lex Luthor, com a atriz e modelo portuguesa Sara Sampaio como a sua assistente e cúmplice Eve.

No elenco estão ainda confirmados Edi Gathegi (Mr. Terrific), Terence Rosemore (Otis), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner/Green Lantern) e María Gabriela de Faría (Angela Spica/The Engineer).