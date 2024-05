A história de "Vermelho, Branco e Sangue Azul" vai ter continuação.

O regresso de Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez aos papéis dos apaixonados príncipe britânico Henry e Alex Claremont-Diaz, filho da Presidente dos EUA, foi feito na quinta-feira à noite em Los Angeles, durante a sessão de perguntas e respostas com os atores e o realizador Matthew López que se seguiu à exibição da comédia romântica LGTBI+, lançada na Amazon Prime Video a 11 de agosto do ano passado.

"Dois mundos diferentes e uma história de amor inesquecível...e muito (a)típica": era este o ponto de partida do filme ainda com Uma Thurman, Clifton Collins Jr., Sarah Shahi e Rachel Hilson que adaptava uma obra de Casey McQuiston publicada em 2019 que chegou à lista dos best-sellers do New York Times.

É apenas a segunda vez que um filme em inglês da Amazon tem direito a sequela, depois da comédia romântica "No Seu Natal ou No Meu?", com Asa Butterfield e Cora Kirk.

Detalhes sobre a nova história não foram revelados, mas Matthew López vai voltar a escrever o argumento, agora em conjunto com a autora do livro.

