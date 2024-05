Nicholas Galitzine vai ser o novo He-Man/Príncipe Adam no cinema.

O ator britânico de 29 anos estará à frente de uma grande produção de "Masters of the Universe" que junta os estúdios Amazon MGM e Mattel Films, anunciou um comunicado oficial.

Realizado por Travis Knight ("Kubo e as Duas Cordas", "Bumblebee"), o filme será lançado exclusivamente nos cinemas a 5 de junho de 2026, durante a lucrativa temporada de verão de Hollywood.

Visto recentemente ao lado de Julianne Moore na minissérie história "Mary & George", Galitzine tem vindo a construir uma base de fãs desde a revelação nos filmes "High Strung - Ao Ritmo do Sonho" (2016) e "Handsome Devil" (2016).

He-Man será o maior papel e projeto de um ator visto como tendo grande potencial após ter consolidado a popularidade nos últimos quatro anos com filmes românticos entre o drama e a comédia para as plataformas de streaming: "Cinderela" (2021), "Corações Marcados" (2022), "Vermelho, Branco e Sangue Azul" (que terá continuação) e "The Idea of You", ao lado de Anne Hathaway, os dois últimos também da Amazon.

"Masters of the Universe" anda a marcar passo em Hollywood há muitos anos, passando primeiro pelos estúdios Sony e Netflix, e pelos atores Noah Centineo ("A Todos os Rapazes Que Amei", "Black Adam") e Kyle Allen ("American Horror Story", "West Side Story").

A saga começou por ser uma linha de brinquedos que de grande sucesso na década de 1980, e originou posteriormente a série de animação "He-Man".

A história mostra como o Príncipe Adam, herdeiro do trono no planeta Eternia, se transforma no guerreiro He-Man e com a ajuda de aliados, enfrenta o seu arqui-inimigo Skeletor.

Gary Goddard fez uma primeira tentativa de adaptação para o cinema em 1987, com Dolph Lundgren e Courtney Cox como principais figuras.