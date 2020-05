"Para assistir ao filme, o conceito é simples. Os participantes estacionam, sintonizam a frequência indicada e assistem a um filme ao ar livre num ecrã gigante, tudo isto no conforto do seu carro, de forma a se conseguir proporcionar e recriar uma experiência inesquecível de cinema", acrescenta o comunicado.

A iniciativa surge num contexto do surto de COVID-19 e pretende ajudar os espectadores a voltar ao convívio social em segurança: "dentro do contexto de distanciamento social que se vive nesta altura e com o objetivo de proporcionar o convívio, mas de forma segura e consciente, a Comic Con Portugal procura criar mais momentos de felicidade e entretenimento às pessoas", explica a organização.

Salas de espetáculo e cinemas abrem em junho, mas com limitações de lotação

Esta quinta-feira, dia 30 de abril, António Costa apresentou as novas medidas para o regresso à atividade económica. O primeiro-ministro frisou que se mantém a proibição de "eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas". Já a lotação dos espaços fechados fica limitada a a cinco pessoas por cada 100 metros quadrados.

Antes da conferência de imprensa de António Costa, Pedro Siza Vieira já tinha anunciado as medidas relacionadas com o setor da cultura. Segundo o plano de desconfinamento, as salas de espetáculo e as salas de cinema abrem em junho, mas com limitações à sua lotação. "Com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico adequado", frisou o primeiro-ministro.

A 18 de maio abrem galerias de arte, museus e monumentos. Já na segunda-feira, dia 4 de maio, abrem bibliotecas e arquivos.