O ator riu-se e depois de passarem alguns segundos da famosa cena em que aparecia a dançar ao som de hip-hop, explicou que viu no ultrajante executivo do estúdio de cinema a oportunidade dar uso aos cursos que está sempre a fazer para aprender coisas novas e disse a Ben Stiller que via a personagem com "mãos gordas" e a dançar.

Não demorou muito até Tom Cruise recordar os movimentos e, para grande entusiasmo do público, o anfitrião ainda o convenceu a dizer algumas das suas frases mais famosas no filme, incluindo o quase mítico "Stand back and literally f*** your own face".

VEJA O SEGMENTO.