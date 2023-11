Uma reportagem da Variety de 1 de novembro que teve grande impacto dentro e fora de Hollywood avançava que o regresso dos "Vingadores", incluindo Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson, estava a ser equacionado pela Marvel como uma possível saída para a crise no seu Universo Cinematográfico (MCU, pela sigla original).

Segunda a revista, estavam a decorrer conversas internas dentro do estúdio sobre trazer de regresso o grupo original dos seis atores originais para um novo "Vingadores", incluindo "ressuscitar" o Homem de Ferro de Robert Downey Jr. e a Viúva Negra de Scarlett Johansson, após a desilusão de bilheteira de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", as implicações do caso de violência doméstica a envolver Jonathan Majors (o Kang do MCU) e as previsões pessimistas para a bilheteira de "As Marvels" (entretanto confirmadas).

Mas Chris Evans está exatamente na mesma situação dos fãs da Marvel: não sabe de nada.

"Sabem, também vejo sempre essas notícias e é novidade para mim", disse o primeiro Capitão América do MCU durante uma participação no programa "The View" na segunda-feira, quando a pergunta sobre o possível regresso com os seus antigos colegas lhe foi diretamente colocada.

"Parece que a cada dois meses alguém diz que eles vão juntar o [Robert] Downey, o [Chris] Hemsworth e a Scarlett [Johansson], e que todos vão voltar! Não, comigo ninguém falou", acrescentou.

Com 42 anos, Evans defendeu a ligação à personagem de Steve Rogers que interpretou em vários filmes entre 2011 e 2019 e não fecha a porta... mas pensa no legado.

"Olhem, nunca vou dizer nunca, mas, na verdade — sou muito protetor. É uma personagem muito querida para mim, portanto teria que ser a [história] certa", concluiu.