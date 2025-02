"Conclave" foi o grande vencedor dos BAFTA, os "Óscares britânicos", entregues este domingo ao fim da tarde na Royal Festival Hall, em Londres.

Melhor Filme e Melhor Filme Britânico, Argumento Adaptado e Montagem: foram quatro prémios em 12 nomeações para a produção de Edward Berger com Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini sobre a escolha de um novo Papa, um dos acontecimentos mais sigilosos e antigos do mundo, superando no prémio principal "Anora", "O Brutalista", "A Complete Unknown" e "Emília Pérez".

Baralhando ainda mais as previsões para os Óscares a 2 de março, cuja votação termina na terça-feira, "Anora", considerado o favorito após acumular os prémios dos sindicatos dos produtores e realizadores norte-americanos no fim de semana passado, teve apenas dois prémios: Melhor Casting e, numa grande surpresa, Mikey Madison como Melhor Atriz, colocando fim ao 'passeio' de Demi Moore na categoria ao longo da temporada com "A Substância", que teve apenas direito ao prémio de Melhor Caracterização.

Foram muitos os nomeados que estiverem na cerimónia, incluindo Fernanda Torres e o realizador Walter Salles a representar "Ainda Estou Aqui": os BAFTA são um dos momentos-chave da temporada de prémios e da campanha, uma vez que parte dos oito mil membros da Academia Britânica coincidem com os dez mil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

A PASSADEIRA VERMELHA.



Apresentada por David Tennant, a 78.ª cerimónia dividiu bastante o palmarés: 'empatado' com "Conclave" no número de prémios, "O Brutalista" recebeu os importantes troféus de Melhor Ator para Adrien Brody e Realização para Brady Corbet, além de Fotografia e Banda Sonora.

Vários filmes receberam dois prémios: "A Verdadeira Dor" (Melhor Ator Secundário para Kieran Culkin e, outra grande surpresa, o Argumento Original de Jesse Eisenberg a ultrapassar "Anora" ou "O Brutalista), "Emília Pérez" (Melhor Atriz Secundária para Zoë Saldaña e Filme Estrangeiro, "Wicked" (Guarda-Roupa e Design de Produção), "Dune - Duna: Parte Dois" (Som e Efeitos Visuais) e "Wallace & Gromit: A Vingança das Aves" (Melhor Filme de Animação e Filme para Crianças e Famílias).

Além de "A Substância", com um prémio ficaram o fenómeno de popularidade que é "Kneecap - O Trio de Belfast" (Melhor Estreia por um argumentista, realizador ou produtor britânico) e "Super/Homem: A História de Christopher Reeve" (Melhor Documentário).

"Emília Pérez" supera escândalos?

Uma das curiosidades dos BAFTA, cuja votação decorreu entre 22 de janeiro e 11 de fevereiro, era saber o impacto em "Emília Pérez" do escândalo provocado pela descoberta a 30 de janeiro de mensagens nas redes sociais sobre a presença muçulmana na Espanha e outras questões sociais e políticas da protagonista Karla Sofía Gascón (que não esteve presente), e as fortes críticas negativas à forma como são retratados o México, o flagelo da criminalidade e a identidade de género, a escassa presença de atores mexicanos no elenco e até o sotaque castelhano de Selena Gomez.

Partindo com 11 nomeações, no fim cumpriu os mínimos com os dois prémios.

O realizador francês Jacques Audiard disse estar "emocionado" ao receber a distinção de Melhor Filme Estrangeiro e acrescentou que "era para todos os que trabalharam incansavelmente neste filme".

Prestou homenagem aos outros filmes nomeados na categoria, incluindo "Ainda Estou Aqui", que está nomeado para três Óscares, e assinalou que gostaria de 'agradecer aos talentos maravilhosos' que participam no seu filme, citando a "querida Zoe" e Selena Gómez. Usou o mesmo termo para Karla Sofía Gascón.

Pouco depois era a vez de Zoë Saldaña receber o seu prémio de Melhor Atriz Secundária, ultrapassando inclusive a colega Selena Gomez.

"Tornou-se uma personagem especial para mim", disse a atriz de origem dominicana, acrescentando que o facto de o filme ter sido rodado em castelhano, a sua língua materna, lhe permitiu "ligar-me com a minha cultura, com a minha arte. Foi significativo para mim".

LISTA DE PREMIADOS

MELHOR FILME

"Conclave"

MELHOR REALIZAÇÃO

Brady Corbet ("O Brutalista")

MELHOR ATOR

Adrien Brody ("O Brutalista")

MELHOR ATRIZ

Mikey Madison ("Anora")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor")

ATRIZ SECUNDÁRIA

Zoë Saldaña ("Emília Pérez")

MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO

"Conclave"

MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL

"A Verdadeira Dor"

MELHOR FILME BRITÂNICO

"Conclave"

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"Wallace & Gromit: A Vingança das Aves"

MELHOR FILME PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS

"Wallace & Gromit: A Vingança das Aves"

MELHOR FILME EM LÍNGUA NÃO INGLESA

"Emília Pérez"

MELHOR DOCUMENTÁRIO

"Super/Homem: A História de Christopher Reeve"

MELHOR FOTOGRAFIA

"O Brutalista"

MELHOR GUARDA-ROUPA

"Wicked"

MELHOR MONTAGEM

"Conclave"

MELHOR SOM

"Dune - Duna: Parte Dois"

MELHOR CARACTERIZAÇÃO

"A Substância"

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

"Wicked"

MELHOR BANDA SONORA

"O Brutalista"

MELHORES EFEITOS VISUAIS

"Dune - Duna: Parte Dois"

MELHOR CASTING

"Anora"

MELHOR ESTREIA POR UM ARGUMENTISTA, REALIZADOR OU PRODUTOR BRITÂNICO

"Kneecap - O Trio de Belfast" (o realizador e argumentista Rich Peppiatt, os produtores Trevor Birney e Jack Tarling, e os argumentistas Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh e JJ Ó Dochartaigh)

MELHOR CURTA-METRAGEM BRITÂNICA

"Rock, Paper, Scissors"

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO BRITÂNICA

"Wander to Wonder"

ESTRELA EM ASCENSÃO (votado pelo público)

David Jonsson