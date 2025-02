A temporada de prémios do cinema volta a aquecer este domingo com os BAFTA no Royal Festival Hall de Londres, a milhares de quilómetros de distância de Hollywood.

A cerimónia da Academia Britânica de Cinema e Televisão, o equivalente aos Óscares, é um dos momentos-chave, uma vez que parte dos oito mil membros coincidem com os dez mil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood que estão a votar até terça-feira para eleger os vencedores dos Óscares, que serão entregues a 2 de março.

Sem transmissão em Portugal, a 78.ª edição dos "Óscares britânicos" será apresentada pelo ator David Tennant pelo segundo ano consecutivo: estão confirmados os Take That com uma performance de "Greatest Day", que se ouve com frequência na banda sonora do nomeado "Anora", e o ator norte-americano Jeff Goldblum ao piano durante a tradicional homenagem às pessoas da indústria que faleceram desde a cerimónia anterior.

Com 12 e 11 nomeações respetivamente, "Conclave", de Edward Berger, e "Emília Pérez", de Jacques Audiard, partem com favoritismo nuns BAFTA que nunca foram tão diversificados nos géneros a concurso: não só se encontram os dramas mais ou menos tradicionais, mas também filmes de terror, ficção científica e musicais.

A votação para escolher os vencedores decorreu entre 22 de janeiro e 11 de fevereiro e uma das questões que poderá ser respondida pelo palmarés é o impacto na campanha de "Emília Pérez", na corrida a 13 Óscares, do escândalo provocado pela descoberta a 30 de janeiro de mensagens nas redes sociais sobre a presença muçulmana na Espanha e outras questões sociais e políticas da protagonista Karla Sofía Gascón (que não estará presente), e as fortes críticas negativas à forma como são retratados o México, o flagelo da criminalidade e a identidade de género, a escassa presença de atores mexicanos no elenco e até o sotaque castelhano de Selena Gomez.

Por isso, uma atenção especial à categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, onde o narcomusical concorre com o grande rival que é "Ainda Estou Aqui" (Brasil) e ainda "Kneecap - O Trio de Belfast" (Irlanda), além de "All We Imagine as Light" (Índia) e "A Semente do Figo Sagrado" (Índia).

Concorrem ainda para Melhor Filme de 2024 "O Brutalista", de Brady Corbet (9 nomeações) e "A Complete Unknown", de James Mangold (6 nomeações), mas também será analisado de perto o balanço de "Anora", de Sean Baker, que tem sete nomeações e se tornou o grande favorito da temporada após acumular os prémios dos sindicatos dos produtores e realizadores norte-americanos no fim de semana passado.

Nas categorias de interpretação, todas com seis nomeações, o maior interesse será perceber se Demi Moore ("A Substância") continua o seu 'passeio' na categoria de Melhor Atriz ou se poderá vir uma surpresa de Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths") ou Mikey Madison ("Anora"). Estão ainda nomeadas Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofía Gascón ("Emília Pérez") e Saoirse Ronan ("The Outrun"), e aqui não surge a brasileira Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui").

Para Melhor Ator, tudo indica que será decidido entre Adrien Brody ("O Brutalista") e Ralph Fiennes ("Conclave"), com o peso de 'jogar em casa'. Sabendo-se que existe muita admiração pela interpretação e pelo filme, o ponto de interrogação na categoria é Timothée Chalamet ("A Complete Unknown") e estão à espreita Colman Domingo ("Sing Sing") e Sebastian Stan ("The Apprentice"), que completam o quinteto que também concorre aos Óscares. O 'sexto' nomeado é Hugh Grant ("Herege").

Atenções especiais também vão estar em Melhor Atriz Secundária, que revelou o apoio dentro da indústria a "Emília Perez" com a dupla nomeação de Zoe Saldaña e Selena Gomez, o que, adicionando o escândalo que rodeia a produção, pode favorecer Ariana Grande ("Wicked"). Estão também nomeadas Felicity Jones ("O Brutalista"), Isabella Rossellini ("Conclave") e Jamie Lee Curtis ("The Last Showgirl").

Para Melhor Ator Secundário, o favorito esmagador é Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor") e será uma grande surpresa se sair vencedor qualquer um dos outros nomeados: Yura Borisov ("Anora"), Clarence Maclin ("Sing Sing"), Edward Norton ("A Complete Unknown"), Guy Pearce ("O Brutalista") e Jeremy Strong ("The Apprentice").

"Divertida-Mente 2" e "Wallace & Gromit: A Vingança das Aves" concorrem para Melhor Longa-Metragem Infantil e de Animação, mas tudo deverá ser decidido entre "Flow - À Deriva" e "Robot Selvagem".