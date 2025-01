O filme “On Falling”, da realizadora portuguesa Laura Carreira, está na lista de finalistas a uma nomeação para os BAFTA, os prémios britânicos de cinema equivalentes aos Óscares, anunciou hoje a Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão.

Selecionado para a categoria de Primeiras Obras, onde disputará uma nomeação com títulos como "Homem Macaco", a estreia na realização do ator Dev Patel, e o fenómeno de popularidade que é "Kneecap - O Trio de Belfast", “On Falling” é a primeira longa-metragem de Laura Carreira, uma realizadora portuguesa que vive e trabalha há mais de uma década no Reino Unido e que é autora ainda das curtas-metragens “Red Hill” (2018) e “The Shift” (2020).

A longa-metragem teve produção luso-britânica pela Bro Cinema e pela Sixteen Films e explora questões sobre precariedade laboral e solidão, tendo já feito o circuito de vários festivais internacionais. A estreia comercial em Portugal é a 27 de março.

Com 15 pré-nomeações, "Emília Pérez" parte na frente nas listas de finalistas em 24 categorias divulgadas esta sexta-feira.

O número é o mesmo de outros recordistas desta fase ("A Oeste Nada de Novo", "Oppenheimer", "Barbie" e "Assassinos da Lua das Flores"), com o musical narco-thriller surrealista francês falado maioritariamente em castelhano de Jacques Audiard a surgir para Melhor Filme, Realização, Atriz (Karla Sofía Gascón), Atriz Secundária (Selena Gomez, Adriana Paz, Zoe Saldaña), Argumento Adaptado e Filme em Língua Estrangeira, entre outras categorias.

"Conclave", o relato ficcional de negociações arriscadas dentro da Santa Sé para a eleição de um novo Papa, chegou às 14 pré-nomeações, incluindo Melhor Filme, Realização, Ator (Ralph Fiennes), Ator Secundário (Stanley Tucci), Atriz Secundária (Isabella Rossellini).

Outros filmes muito falados na temporada de prémios também surgem em força: "A Substância", "O Brutalista" e "A Complete Unknown" (o 'biopic' sobre Bob Dylan) tiveram todos 11 pré-nomeações, mais uma do que "Wicked" e "Dune - Duna: Parte Dois", e duas do que "Anora".

A categoria de Melhor Filme, cujos finalistas são determinados por todos os membros da Academia Britânica, completa-se com "The Apprentice - A História de Trump" e "Kneecap - O Trio de Belfast".

Nesta fase dos BAFTA já existem grandes ausências nas principais categorias, como "Nickel Boys" e "Challengers", e principalmente "Gladiador II", que coloca Denzel Washington para Melhor ator Secundário e as outras oito pré-nomeações são em categorias técnicas.

São destas listas de finalistas que vão sair as nomeações propriamente ditas, anunciadas a 15 de janeiro, dois dias antes dos Óscares: as escolha também podem influenciar a votação para as nomeações das estatuetas douradas, que decorrerá entre 8 e 12 de janeiro.

Uma vez que parte dos sete mil membros da Academia de Cinema e Televisão Britânica também pertence à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, fica mais definido quais são os filmes fortes da temporada segundo a indústria.

Posteriormente, a cerimónia dos BAFTA está marcada para 16 de fevereiro, com David Tennant como anfitrião, o que poderá revelar mais pistas para os Óscares, marcados para 2 de março.

Note-se que os finalistas em algumas categorias combinam os mais votados pelos membros dos respetivos departamentos da Academia e comités alargados de júris, após mudanças instituídas para ter mais diversidade depois de todos os 20 atores nomeados em 2021 serem de raça branca.

A categoria de Melhor Realização é votada pelo respetivos profissionais, mas a seleção dos finalistas mais votados respeita a paridade entre homens, mulheres e as pessoas que se identificam como não-binárias/diversos em termos de género

Já os 10 finalistas nas categorias de interpretação juntam os sete mais votados pelo departamento dos Atores e um júri escolhe os outros três a partir dos que ficaram entre o 8.º e o 13º lugar.

Para Melhor Ator, estão pré-nomeados Adrien Brody ("O Brutalista"), Colman Domingo ("Sing Sing"), Daniel Craig ("Queer"), Dev Patel ("Homem Macaco"), Hugh Grant ("Herege"), Jude Law ("O Jogo da Rainha"), Kingsley Ben Adir ("Bob Marley: One Love"), Ralph Fiennes ("Conclave"), Sebastian Stan ("The Apprentice") e Timothée Chalamet ("A Complete Unknown").

As seis nomeações para Melhor Atriz vão sair do grupo formado por Amy Adams ("Canina"), Cynthia Erivo ("Wicked"), Demi Moore ("A Substância"), Karla Sofía Gascón ("Emília Pérez"), Kate Winslet ("Lee Miller: Na Linha da Frente"), Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths"), Marisa Abela ("Back To Black"), Mikey Madison ("Anora"), Nicole Kidman ("Babygirl") e Saoirse Ronan ("The Outrun").

Em Ator Secundário, os finalistas são Clarence Maclin ("Sing Sing"), Denzel Washington ("Gladiador II"), Edward Norton ("A Complete Unknown"), Guy Pearce ("O Brutalista"), Harris Dickinson ("Babygirl"), Jeremy Strong ("The Apprentice"), Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor"), Stanley Tucci ("Conclave"), Yura Borisov e Mark Eydelshteyn ("Anora").

Para Atriz Secundária, as seis nomeações serão a partir do grupo formado por Adriana Paz, Selena Gomez e Zoe Saldaña ("Emília Pérez"), Ariana Grande ("Wicked"), Emily Watson ("Small Things Like These"), Felicity Jones ("O Brutalista"), Isabella Rossellini ("Conclave "), Jamie Lee Curtis ("The Last Showgirl"), Margaret Qualley ("A Substância") e Michele Austin ("Hard Truths").

Para Melhor Realização, são 10 finalistas escolhidos por paridade de onde vão ser seis nomeados: "All We Imagine as Light" (Payal Kapadia), "Anora" (Sean Baker), "O Brutalista" (Brady Corbet), "Conclave" (Edward Berger), "Dune - Duna: Parte Dois" (Denis Villeneuve), "Emília Pérez" (Jacques Audiard), "A Quimera" (Alice Rohrwacher), "Lee Miller: Na Linha da Frente" (Ellen Kuras), "The Outrun" (Nora Fingscheidt) e "A Substância" (Coralie Fargeat).

São 15 os pré-nomeados para Melhor Filme Britânico, categoria que terá 10 nomeados: "Amor em Sangue", "Back to Black", "Bird", "Blitz", "Conclave", "Gladiador II", "Guerra Civil", "Hard Truths", "Kneecap - O Trio de Belfast", "Lee Miller: Na Linha da Frente", "The Outrun", "Paddington na Amazónia", "Pequenas Cartas Malvadas", "Todo o Tempo que Temos" e "Wallace & Gromit: A Vingança das Aves".

Os quatro nomeados para Melhor Longa-Metragem de Animação vão sair destes oito finalistas, escolhidos das 16 candidaturas apresentadas: "Divertida-Mente 2", "Gru, O Maldisposto 4", "Flow - À Deriva", "Memoir of a Snail", "Naquele Natal", "Robot Selvagem", "Vaiana 2" e "Wallace & Gromit: A Vingança das Aves".

Destaque ainda nas listas para os finalistas a Melhor Filme em Língua Não-Inglesa: "All We Imagine as Light – Tudo o Que Imaginamos Como Luz" (Índia), "Black Dog" (China), "O Conde de Monte Cristo" (França), "Emília Pérez" (França), "Flow - À Deriva" (Letónia), "A Rapariga da Agulha" (Dinamarca), "Ainda Estou Aqui" (Brasil), "Kneecap - O Trio de Belfast" (Irlanda), "A Quimera" (Itália) e "A Semente do Figo Sagrado" (Índia).