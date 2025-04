Após roubar as atenções como Ken no sucesso de bilheteira "Barbie" (2023), Ryan Gosling assume outra grande saga da cultura pop: o universo "Star Wars".

A notícia não é nova, mas agora é oficial e vem com o título do filme e estreia: o ator de 44 anos será o protagonista de "Star Wars: Starfighter", com lançamento previsto para 28 de maio de 2027, anunciou a Lucasfilm na sexta-feira, durante a Star Wars Celebration no Japão.

O filme, que será dirigido por Shawn Levy ("Deadpool & Wolverine"), vai decorrer cerca de cinco anos após os eventos de "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker" (2019), informou a Lucasfilm, subsidiária da Disney, no comunicado.

Os fãs vibraram com a aparição surpresa de Gosling e Levy no evento japonês para confirmar o projeto, cuja produção começará ainda este ano.

O filme será "uma aventura inteiramente nova com personagens inéditas, ambientada num período ainda não explorado nos ecrãs", afirmou a produtora.

Gosling tem três nomeações para os Óscares: Melhor Ator Secundário por "Barbie" e duas como Melhor Ator por "La La Land" (2016) e "Half Nelson" (2007).

Shawn Levy, Ryan Gosling, o diretor criativo da Lucasfilm Dave Filoni e a presidente Kathleen Kennedy na Star Wars Celebration no Japão a 18 de abril

Usando um boné de basebol com o slogan Never Tell Me The Odds" ("Nunca me digas as probabilidades", em tradução literal), o ator disse: "Acho que é exatamente o conselho de que precisamos ao embarcarmos nesta jornada".

"A Força é uma coisa misteriosa. Mas acho que, enquanto estou aqui, sinto que a Força são os fãs", disse o canadiano, bastante aplaudido.

E acrescentou: "Acho que tudo o que podemos esperar é isto — que os fãs estejam connosco."

Levy reconheceu a natureza intimidadora de se juntar a uma saga com uma base de fãs fervorosa.

"Entra-se em 'Star Wars', entra-se em algo que é tão amado — é intimidador. Fica-se com medo, fica-se nervoso, quer fazer como deve ser", disse o cineasta, também canadiano.

"Mas temos a sensação de que, com esta história, com esta colaboração, podemos acertar", explicou.

O filme isolado, sem estar ligado ao lançamento de uma trilogia, será lançado um ano depois de "The Mandalorian & Grogu", uma expansão da popular série de streaming do Disney+ com Pedro Pascal, com lançamento previsto para maio de 2026.

Outros filmes "Star Wars" estão em desenvolvimento, de realizadores como Taika Waititi, mais conhecido por "Jojo Rabbit" (2019) e dois filmes da saga "Thor" do Universo Cinematográfico Marvel, e James Mangold, que dirigiu o recente filme biográfico de Bob Dylan "A Complete Unknown".

Uma trilogia de Simon Kinberg e um filme de Sharmeen Obaid-Chinoy também estão em desenvolvimento.