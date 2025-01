Após andar pelo mundo de "Barbie", Ryan Gosling estará a caminho da galáxia muito, muito distante.

Segundo o exclusivo do Hollywood Reporter (THR), o ator de 44 anos nomeado três vezes para os Óscares entrou em negociações para ser o protagonista do filme "Star Wars" que terá como realizador Shawn Levy, o mesmo de "Deadpool & Wolverine".

O projeto foi anunciado em 2022 com Jonathan Tropper, que trabalhou com Levy em vários filmes, incluindo "O Projeto Adam" (2022), a escrever o argumento há mais de um ano.

São poucas as informações exceto que o potencial filme não estará ligado à Saga Skywalker e está a ser planeado como um único, não como o início de uma nova trilogia.

Segundo o THR, Shawn Levy preparava-se para um novo filme sobre uma 'boys band' com Ryan Reynolds e Hugh Jackman, mas o interesse e envolvimento de Ryan Gosling mudou toda a agenda: um acordo colocaria o projeto em alta velocidade e seria o próximo filme "Star Wars" a entrar em rodagem, potencialmente já no outono.

Em contraste com as séries disponíveis no Disney+, a saga tem marcado passo no cinema desde a estreia de "Star Wars: A Ascensão de Skywalker" em dezembro de 2019, com anúncios de projetos de vários realizadores e produtores a ficarem pelo caminho ou rodeados de incerteza.

O próximo filme será "The Mandalorian and Grogu", a versão de Jon Favreau para o grande ecrã da sua série do Disney+, atualmente em pós-produção e com estreia prevista para 22 de maio de 2026.