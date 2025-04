O primeiro projeto a que Mikey Madison é associada após ganhar o Óscar de Melhor Atriz... é uma rejeição.

A atriz de 26 anos, conhecida pela série “Better Things” e pelos filmes "Era Uma Vez em... Hollywood" e "Gritos 5" antes conquistar a estatueta com "Anora", terá recebido uma proposta formal para entrar numa produção "Star Wars" que terá como protagonista Ryan Gosling e Shawn Levy (“Deadpool & Wolverine”) na realização.

No entanto, as conversações terminaram com a atriz de 26 anos a decidir não avançar, confirmaram fontes à revista Variety e a outros meios da imprensa especializada norte-americana.

Sem título oficial, o projeto "Star Wars" foi anunciado em 2022 com a escrita do argumento confiada a Jonathan Tropper, que trabalhou com Levy em vários filmes, incluindo "O Projeto Adam" (2022).

São poucas as informações exceto que o potencial filme não estará ligado à Saga Skywalker e está a ser planeado como um único, não como o início de uma nova trilogia.

Em contraste com as séries disponíveis no Disney+, a saga tem marcado passo no cinema desde a estreia de "Star Wars: A Ascensão de Skywalker" em dezembro de 2019, com anúncios de projetos de vários realizadores e produtores a ficarem pelo caminho ou rodeados de incerteza.

O próximo filme será "The Mandalorian and Grogu", a versão de Jon Favreau para o grande ecrã da sua série do Disney+, atualmente em pós-produção e com estreia prevista para 22 de maio de 2026.