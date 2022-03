Tom Cruise apresentará no 75.º Festival de Cannes a sequela de "Top Gun - Ases Indomáveis", um dos maiores sucessos cinematográficos da década de 1980, anunciaram os organizadores esta quinta-feira.

"Tom Cruise regressa a Cannes com Top Gun: Maverick", que será apresentado no dia 18 de maio, anunciou o delegado geral do festival de Cannes, Thierry Frémaux, em conferência de imprensa.

O filme será lançado nos cinemas comerciais da França a 25 de maio, dois dias antes dos EUA e um dia antes de Portugal.

No primeiro "Top Gun"(1986), Tom Cruise interpretou um jovem piloto da Força Aérea, impetuoso e algo cínico, com uma história de amor como plano de fundo.

Aos 59 anos, o ator regressa aos comandos de um avião supersónico com Val Kilmer, que também foi o seu parceiro há mais de 30 anos, e para treinar uma nova geração de "ases".

A superestrela norte-americana esteve em Cannes há 30 anos para apresentar o filme "Horizonte Longínquo".

O festival prestará uma "homenagem" especial ao ator e ao "rasto absolutamente único e singular que está a deixar na história do cinema", acrescentou Frémaux.

O Festival decorrerá entre os dias 17 e 28 de maio. O júri ainda não foi revelado e a seleção oficial será anunciada a 14 de abril.