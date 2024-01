As nomeações para a 96.ª edição dos Óscares foram conhecidas esta terça-feira, ao início da tarde em Portugal continental, e reservaram algumas surpresas.

Os atores Zazie Beetz ("Atlanta", "Joker") e Jack Quaid ("The Boys", saga "Gritos", “Oppenheimer”) deram a conhecer os eleitos para a maior noite de Hollywood as 23 categorias em direto da sala de cinema Samuel Goldwyn Theater da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, na presença da imprensa e publicistas ligados aos estúdios e atores.

Nos primeiros minutos ficou a saber-se que o filme português "Um Caroço de Abacate", de Ary Zara, com Gaya de Medeiros e Ivo Canelas, não conseguiu entrar na corrida para Melhor Curta-Metragem em Imagem Real e repetir o feito histórico com a nomeação de "Ice Merchants" para Curta-Metragem de Animação no ano passado.

Também de fora ficou a curta "Estranha Forma de Vida", de Pedro Almodóvar, onde participa o ator português José Condessa.

A presença portuguesa nas nomeações ficou por "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" para Melhor Longa-Metragem de Animação, que tem entre os realizadores o português Joaquim Dos Santos.

"Oppenheimer" lidera a corrida da Academia com quase onze mil votantes, com as 13 nomeações que se esperavam: Melhor Filme, Realização (Christopher Nolan), Ator (Cillian Murphy), Ator Secundário (Robert Downey Jr), Atriz Secundária (Emily Blunt) e Argumento Adaptado estão acompanhadas de muitas categorias técnicas.

Já a manhã em Los Angeles foi agridoce para o estúdio e a equipa de "Barbie", a outra metade do fenómeno "Barbenheimer": uma das oito nomeações é a de America Ferrera para Melhor Atriz Secundária e ainda as de Melhor Filme, Ator Secundário (Ryan Gosling) e Argumento Adaptado, mas falhou duas categorias importantes, nas maiores surpresas do evento, com Margot Robbie fora da categoria de Melhor Atriz e Greta Gerwig sem estar nomeada para Melhor Realização.

O segundo filme mais nomeado acabou por ser "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, com participação portuguesa que inclui um fado de Carminho: concorre a 11 categorias, incluindo Melhor Filme, Realização, Atriz (Emma Stone) e Ator Secundário (Mark Ruffalo).

Com dez nomeações fica "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese. incluindo Melhor Filme, Realização, Atriz (Lily Gladstone) e Ator Secundário (Robert DeNiro), mas ficou de fora Leonardo DiCaprio.

Após este quarteto não houve surpresas nos dez nomeados para Melhor Filme, que juntou "American Fiction", de Cord Jefferson; o francês "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet; "Os Excluídos", de Alexander Payne; "Maestro", de Bradley Cooper; "Vidas Passadas", de Celine Song; e "A Zona de Interesse", de Jonathan Glazer, o último dos quais também presente na categoria de Melhor Filme Internacional.

Os cinco nomeados para Melhor Ator são Bradley Cooper (“Maestro”), Colman Domingo (“Rustin”), Paul Giamatti (“Os Excluídos”),Cillian Murphy (“Oppenheimer”) e Jeffrey Wright (“American Fiction”).

Além de DiCaprio, ficaram de fora Barry Keoghan ("Saltburn") e Andrew Scott ("All of Us Strangers").

Com Margot Robbie surpreendentemente de fora, foi Annette Bening ("Nyad") conseguiu mesmo a nomeação na categoria de Melhor Atriz, juntando-se às mais esperadas Lily Gladstone ("Assassinos..."), Sandra Hüller (“Anatomia de uma Queda”), Carey Mulligan (“Maestro”) e Emma Stone ("Pobres Criaturas").

Também sem nomeação ficaram Fantasia Barrino ("A Cor Púrpura"), Aunjanue Ellis-Taylor ("Origin"), Greta Lee (“Vidas Passadas”), Natalie Portman ("May December"), e Cailee Spaeny ("Priscilla").

Confirmando a concorrência brutal, a seleção final para Melhor Ator Secundário junta Sterling K. Brown (“American Fiction”), Robert DeNiro ("Assassinos..."), Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”), Ryan Gosling (“Barbie”) e Mark Ruffalo ("Pobres Criaturas").

Sem nomeação ficaram Willem Dafoe ("Pobres Criaturas"), Charles Melton (“May December”) e Dominic Sessa ("Os Excluídos")

As nomeadas para Melhor Atriz Secundária são Emily Blunt (“Oppenheimer”), Danielle Brooks ("A Cor Púrpura"), America Ferrera (“Barbie”), Jodie Foster (“Nyad”) e Da’Vine Joy Randolph (“Os Excluídos”).

De fora ficaram Penélope Cruz ("Ferrari"), Sandra Hüller ("A Zona de Interesse"), Julianne Moore (“May December”) e Rosamund Pike ("Saltburn").

Melhor Realização tem uma cineasta, mas não é Greta Gerwig: foi a francesa Justine Triet ("Anatomia de uma Queda") a nomeada numa categoria onde o núcleo de votantes internacionais é cada vez mais influente dentro da Academia e responsável por várias nomeações surpreendentes nos últimos anos.

Também o britânico Jonathan Glazer ("A Zona de Interesse") conseguiu a nomeação, juntando-se ao compatriota Christopher Nolan (“Oppenheimer”) e ao grego Yorgos Lanthimos ("Pobres Criaturas"), ficando Martin Scorsese ("Assassinos da Lua das Flores") como o único norte-americano na categoria.

Além de Greta Gerwig, não se confirmaram as apostas em Alexander Payne ("Os Excluídos"), Bradley Cooper ("Maestro") e Celine Song ("Vidas Passadas").

Dos 15 finalistas para Melhor Filme Internacional existiam nove que eram vistos como os mais prováveis, mas os cinco nomeados acabaram por ser inesperados: "Dias Perfeitos", de Wim Wenders (Japão), "Eu, Capitão", de Matteo Garrone (Itália), "A Sala de Professores", de Ilker Çatak (Alemanha), "A Sociedade da Neve", de Juan Antonio Bayona (Espanha) e "A Zona de Interesse", de Jonathan Glazer (Grã-Bretanha).

Sem nomeação ficaram "Folhas Caídas",de Aki Kaurismäki (Finlândia), "O Sabor da Vida", de Tran Anh Hung (França), "Tótem", de Lila Avilés (México) e "20 Days in Mariupol", de Mstyslav Chernov (Ucrânia), mas que conseguiu a nomeação para Melhor Documentário, tal como "Quatro Filhas", de Kaouther Ben Hania (Tunísia).

Nos filmes de animação, além das já esperadas nomeações de “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, do japonês “O Rapaz e a Garça” do veterano Hayao Miyazaki, e do mais recente filme da Pixar, “Elemental”, surgiram ainda “Nimona”, de produção conturbada mas finalizado pela Netflix e grande favorito na corrida aos Annies, e a muito elogiada trágico-comédia espanhola “Robot Dreams”.

De fora, ficou “Wish: O Poder dos Desejos”, a mais recente produção animada da Disney, que no ano do seu centenário não conseguiu sequer levar a concurso a celebratória “Era Uma Vez um Estúdio”, também excluída na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação.

Lista completa de nomeações

Melhor Filme

Melhor Realização

Melhor Ator

Melhor Atriz

Melhor Ator Secundário

Melhor Atriz Secundária

Melhor Argumento Original

Melhor Argumento Adaptado

Melhor Filme Internacional

Melhor Filme de Animação

Melhor Montagem

Melhor Fotografia

Melhor Direção Artística

Melhor Caracterização

Melhor Guarda-Roupa

Melhor Banda Sonora

Melhor Canção Original

Melhor Som

Melhores Efeitos Visuais

Melhor Documentário

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Melhor Curta-Metragem de Imagem Real

Melhor Curta-Metragem de Animação