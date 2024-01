"Oppenheimer" dominou as nomeações para os BAFTA, os prémios da Academia Britânica de Cinema e Televisão, o equivalente aos Óscares, divulgadas esta quinta-feira pelos atores Naomi Ackie e Kingsley Ben-Adir e que reservaram algumas surpresas "chocantes" entre as ausências.

O épico de Christopher Nolan sobre o J. Robert Oppenheimer, o cientista descrito como o pai da bomba atómica, conseguiu confirmar 13 das 15 pré-nomeações que tinham sido anunciadas a 5 de janeiro, ficando a uma de igualar o recorde estabelecido no ano passado pelo alemão "A Oeste Nada de Novo", destacando-se nas categorias principais: Filme, Realização, Ator (Cillian Murphy), Ator Secundário (Robert Downey Jr), Atriz Secundária (Emily Blunt) e Argumento Adaptado.

Os outros filmes a destacarem-se na fase das nomeações são "Pobres Criaturas" (11, mas deixando de fora o realizador Yorgos Lanthimos e Mark Ruffalo como ator secundário), "Assassinos da Lua das Flores (nove, mas nenhuma para o realizador Martin Scorsese e os atores Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone) e "A Zona de Interesse" (nove), sobre a vida do comandante do campo de extermínio nazi de Auschwitz.

Segue-se o francês "Anatomia de uma Queda" e os norte-americanos "Os Excluídos" e "Maestro" (todos com sete).

As nomeações para os BAFTA são um dos momentos-chave da temporada de prémios, uma vez que muitos dos sete mil membros da Academia Britânica também pertencem à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que vota os Óscares, cujas nomeações serão anunciadas no dia 23).

Daí o gigantesco "balde de água fria" reservado pelos prémios para a outra metade do fenómeno "Barbenheimer": apenas cinco nomeações em 15 possíveis para "Barbie", ficando ao nível do sucesso de culto "Saltburn" e falhando a corrida a Melhor Filme e Realização, surgindo apenas para Atriz (Margot Robbie), Ator Secundário (Ryan Gosling), Argumento Original, Guarda-Roupa e Direção Artística.

"Anatomia de uma Queda", "Assassinos da Lua das Flores", "Os Excluídos", "Oppenheimer" e "Pobres Criaturas" são os nomeados para Melhor Filme.

Para Melhor Filme Britânico a seleção foi mais vasta, com "All of Us Strangers", "How To Have Sex", "Napoleão", "Pobres Criaturas", "O Pub The Old Oak", "Rye Lane", "Saltburn", "Scrapper", "Wonka" e "A Zona de Interesse".

Nas quatro categorias de interpretação, existiam 10 pré-nomeados por cada uma anunciados a 5 de janeiro, dos quais os três mais votados da primeira ronda de votações foram automaticamente agora nomeados e outros três escolhidos por um júri para tornar a seleção mais "inclusiva".

São 11 atores a fazer a estreia nos BAFTA em 23 nomeados e não são 24 ao todo porque há uma repetente: a alemã Sandra Hüller fez a proeza de conseguir estar na corrida para Melhor Atriz por "Anatomia de uma Queda" e Melhor Atriz Secundária por "A Zona de Interesse".

Para Melhor Ator, chegaram às nomeações Bradley Cooper ("Maestro"), Colman Domingo ("Rustin"), Paul Giamatti ("Os Excluídos"), Barry Keoghan ("Saltburn"), Cillian Murphy ("Oppenheimer") e Teo Yoo ("Vidas Passadas").

Nomeadas para Melhor Atriz estão Fantasia Barrino ("A Cor Púrpura"), Sandra Hüller ("Anatomia de uma Queda"), Carey Mulligan ("Maestro"), Vivian Oparah ("Rye Lane"), Margot Robbie ("Barbie") e Emma Stone ("Pobres Criaturas").

Além de Robert Downey Jr. ("Oppenheimer") e Ryan Gosling ("Barbie"), os outros na corrida para Melhor Ator Secundário são Robert De Niro ("Assassinos da Lua das Flores"), Jacob Elordi ("Saltburn"), Paul Mescal ("All of Us Strangers") e Dominic Sessa ("Os Excluídos").

Para Melhor Atriz Secundária, Emily Blunt ("Oppenheimer") tem a companhia de Danielle Brooks ("A Cor Púrpura"), Claire Foy ("All of Us Strangers"), Sandra Hüller ("A Zona de Interesse"), Rosamund Pike ("Saltburn") e Da'Vine Joy Randolph ("Os Excluídos").

Para Melhor Realização, dos 16 finalistas escolhidos por paridade no início de janeiro saíram as nomeações para "All of Us Strangers" (Andrew Haigh), "Anatomia de uma Queda" (Justine Triet), "Os Excluídos" (Alexander Payne), "Maestro" (Bradley Cooper), "Oppenheimer" (Christopher Nolan) e "A Zona de Interesse" (Jonathan Glazer).

Os quatro nomeados para Melhor Longa-Metragem de Animação são "Elemental", "A Fuga das Galinhas: Estamos Fritas", "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" e "O Rapaz e a Garça".

Na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa foram escolhidos "20 Days in Mariupol” (Ucrânia, que também concorrerá para Melhor Documentário), "Anatomia de uma Queda" (França), "Vidas Passadas" (EUA), "A Sociedade da Neve" (Espanha) e "A Zona de Interesse" (Grã-Bretanha).

A cerimónia dos BAFTA está marcada para 18 de fevereiro no Southbank Centre's Royal Festival Hall em Londres, com o ator David Tennant como anfitrião.

Já os Óscares serão a 10 de março em Los Angeles, com a votação a decorrer de 22 a 27 de fevereiro, já depois de se saberem os premiados dos BAFTA, que no ano passado distinguiram "A Oeste Nada de Novo" nas principais categorias.