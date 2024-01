Sem surpresas, "Barbenheimer" continua a dominar a temporada de prémios que culminará nos Óscares a 10 de março.

Com 15 pré-nomeações cada, "Barbie" e "Oppenheimer", juntamente com "Assassinos da Lua das Flores", dominam as listas de finalistas em 24 categorias aos BAFTA, os prémios da Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão, o equivalente aos Óscares, divulgadas esta sexta-feira.

Após o trio formado pelos filmes realizados respetivamente por Greta Gerwig, Christopher Nolan e Martin Scorsese, surgem outros filmes muito falados na atual temporada, como "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos (14 pré-nomeações); "Maestro", de Bradley Cooper (12); "Saltburn", de Emerald Fennell (11); "All of Us Strangers", de Andrew Haigh (10); "A Zona de Interesse", de Jonathan Glazer (10); "Anatomia de Uma Queda", de Justine Triet (7), "Os Excluídos", de Alexander Payne (7) e "Vidas Passadas", de Celine Song (6).

São destas listas de finalistas que vão sair as nomeações concretas, que serão anunciadas a 18 de janeiro.

Uma vez que parte dos sete mil membros da Academia de Cinema e Televisão Britânica também pertence à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, estas listas também podem influenciar a votação para as nomeações aos Óscares, que decorrerá entre 11 e 16 de janeiro, com os resultados a serem anunciados no dia 23.

Nesta fase dos BAFTA já existem grandes ausências, com a maior de todas a ser "Ferrari", de Michael Mann, excluído de todas as grandes categorias e apenas com cinco pré-nomeações para prémios técnicos.

Já "Napoleão", de Ridley Scott, recebeu oito pré-nomeações, mas sete são em categorias técnicas e a outra para Melhor Filme Britânico.

Outras ausências notórias nas principais categorias são as de "Priscilla", de Sofia Coppola; "May December: Segredos de um Escândalo", de Todd Haynes; "Asteroid City", de Wes Andersone; e "The Killer", de David Fincher.

Note-se que parte dos finalistas são determinados por comités alargados de júris de membros da Academia Britânica, após mudanças instituídas para ter mais diversidade depois de todos os 20 atores nomeados em 2021 serem de raça branca.

A única exceção é a categoria de Melhor Filme, votada por todos os membros da Academia, onde surgem pré-nomeados "All of Us Strangers", "Anatomia de Uma Queda", "Assassinos da Lua das Flores", "Barbie", "Os Excluídos", "Maestro", "Oppenheimer", "Pobres Criaturas", "Vidas Passadas" e "A Zona de Interesse".

Existem 10 pré-nomeados nas quatro categorias de interpretação, dos quais os três mais votados nesta primeira ronda serão automaticamente nomeados a 18 de janeiro (sem revelar quem são) juntamente com outros três escolhidos por um júri.

Para Melhor Ator, estão pré-nomeados Andrew Scott ("All of Us Strangers"), Barry Keoghan ("Saltburn"), Bradley Cooper ("Maestro"), Cillian Murphy ("Oppenheimer"), Colman Domingo ("Rustin"), George MacKay ("Femme"), Jeffrey Wright ("American Fiction"), Leonardo DiCaprio ("Assassinos da Lia das Flores"), Paul Giamatti ("Os Excluídos") e Teo Yoo ("Vidas Passadas").

As seis nomeações para Melhor Atriz vão sair do grupo formado por Annette Bening ("NYAD"), Carey Mulligan ("Maestro"), Emma Stone ("Pobres Criaturas"), Fantasia Barrino ("A Cor Púrpura"), Greta Lee ("Vidas Passadas"), Lily Gladstone ("Assassinos da..."), Margot Robbie ("Barbie"), Mia McKenna-Bruce ("How to Have Sex"), Sandra Hüller ("Anatomia de uma Queda") e Vivian Oparah ("Rye Lane").