A Paramount também reagendou "Um Lugar Silencioso 2", que foi adiado uma semana antes da estreia a 20 de março: está agora para 4 de setembro, e passou a animação "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run" de 22 de maio para 31 de junho.

Por causa da pandemia, os estúdios também foram forçados a adiar as suas grandes apostas para as bilheteiras. Vários estão mesmo a dar a lucrativa temporada do verão por perdida.

A Sony passou "Caça-Fantasmas: O Legado" de 10 de julho para 5 de março de 2021 e "Morbius", com Jared Leto, de 31 de julho para 19 de março de 2021. E "Peter Rabbit: Coelho à Solta", que já tinha adiado da Páscoa para agosto, mudou novamente e fica a 15 de janeiro de 2021.

O primeiro a adiar foi "007: Sem Tempo Para Morrer", que passou de abril para novembro.

De maio, "Velocidade Furiosa 9", também da Universal, passou para abril de 2021, a data prevista para o décimo filme.

"Mulher-Maravilha 1984" passou do início de junho para agosto.

"Trolls: Tour Mundial" manteve a estreia marcada para 10 de abril nos cinemas (nos países onde funcionam), mas será lançado ao mesmo tempo em video-on-demand.

Entre os filmes sem data de estreia estão "Mulan", "Os Novos Mutantes", "Viúva Negra", a animação "Scooby!", "Ao Ritmo de Washington Heights", "Uncharted" e "Greyhound".

Ainda nas suas datas estão "Artemis Fowl" (29 de maio nos EUA), "Candyman" (12 de junho), a animação da Pixar "Soul - Uma Aventura com Alma" (19 de junho), "The King of Staten Island" (19 de junho), "Free Guy" (3 de julho), "The Purge 5" (10 de julho), "Tenet" (17 de julho), a animação "Bob's Burgers: The Movie" (17 de julho) e "Jungle Cruise - A Maldição nos Confins da Selva" (24 de julho).