O Festival de Animação de Lisboa - Monstra, que foi adiado por causa da covid-19, terá uma edição online no final de maio e voltará às salas em setembro, foi hoje (7) anunciado.

O Festival de Animação de Lisboa - Monstra, a cumprir duas décadas, deveria ter acontecido de 18 a 29 de março em várias salas de Lisboa, mas acabou por ser adiado, com a organização a ponderar outro formato para o evento.

Hoje, o diretor da Monstra, Fernando Galrito, anunciou que o festival acontecerá em dois tempos: de 25 a 31 de maio haverá o Monstra em Casa, com exibição de curtas-metragens em competição e em setembro serão exibidas as longas-metragens em competição, assim como outros filmes já planeados, no cinema São Jorge.