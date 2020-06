Acabou a resistência de "Tenet", o único grande filme do verão cuja data de estreia nos cinemas não tinha sido alterada por causa da COVID-19.

Esta sexta-feira ao fim da tarde (12), o estúdio Warner Bros anunciou oficialmente o adiamento da estreia do novo filme de Christopher Nolan de 17 para 31 de julho (previsivelmente um dia antes em Portugal).

Na data antiga foi anunciado o relançamento comemorativo do décimo aniversário de "Inception" ("A Origem"), outro filme de Christopher Nolan, com Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page e Marion Cotillard: as sessões serão acompanhadas de imagens inéditas de "Tenet" e uma apresentação exclusiva com outros filmes da Warner.

O adiamento de "Tenet" é de duas semanas, mas relevante: a imprensa especializada avança que pesou na decisão a ausência de datas de abertura oficial para os cinemas em Nova Iorque e outros mercados internacionais importantes.