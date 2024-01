Tempos modernos: Christopher Nolan contou na quarta-feira à noite um episódio que se tornou viral sobre uma pessoa que arrasou o seu filme "Tenet" durante uma altura bizarra... e a visada reagiu em 24 horas.

Ao aceitar um prémio para "Oppenheimer" da organização New York Film Critics Circle, o realizador disse que o respeito que tem pelos que fazem crítica "profissional" aos filmes (a sua audiência no evento) cresceu ainda mais nos últimos anos, em que qualquer espectador casual se pode tornar um crítico graças à "democratização" proporcionada pela redes sociais e outras plataformas.

Como exemplo, contou uma experiência bizarra que teve: "Estava na minha bicicleta indoor. Estou de rastos. E a instrutora [da aula virtual] começa a falar sobre um dos meus filmes e disse 'Alguém viu isto? São duas horas da minha vida que nunca irei recuperar!".

O DISCURSO.



O episódio tornou-se viral e rapidamente a jornalista Samantha Cole chegou ao vídeo da sessão e ficou a saber-se que se tratava de "Tenet", lançado no final do verão de 2020, em plena pandemia.

"Esta canção é da banda sonora de um filme chamado 'Tenet'. Alguém viu esta po***? Alguém além de mim? Porque preciso de um manual de instruções. Alguém tem de me explicar isto. Sim, não estou a brincar. Que po*** estava a acontecer naquele filme? Perceberam-no? A sério, é preciso ser um neurocientista para perceber. E são duas horas e meia da minha vida que quero de volta", diz a instrutora.

Finalmente, a história chegou mesmo a instrutora de Indoor Cycling contratada pela marca Peloton, que nem queria acreditar no que tinha acontecido.

"Um grande dia para mim, quando descubro que o próprio Christopher Nolan, um dos principais cineastas do século XXI, sabe quem diabo sou eu. Fiquei entusiasmada. E depois, li o artigo", explicou Jenn Sherman numa partilha nas redes sociais com a imagem do artigo da revista Variety em fundo sobre o discurso.

E explicou: "Oiçam. Era 2020. Foi uma época sombria. Estou na plataforma, a dar a minha pequena aula e a ser uma boca grande como sou conhecida por ser. E faço um comentário aleatório sobre um filme que vi na noite anterior. Quais acham que são as probabilidades do realizador do dito filme chegar lá quatro anos depois? Isto só me podia acontecer a mim".

Mas a instrutora teve palavras muito mais elogiosas para o trabalho mais recente de Nolan.

"Posso não ter percebido um minuto do que estava a acontecer em 'Tenet'. Aquela po*** passou-me completamente ao lado. Mas vi duas vezes o 'Oppenheimer’. E isso são seis horas da minha vida que nunca irei querer de volta", disse.

Jenn Sherman termina com um convite ao realizador para estar presente numa das suas aulas personalizadas, que poderá criticar à vontade sem correr o risco de ela voltar a fazer o mesmo.