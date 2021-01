O lendário duplo Rémy Julienne faleceu faleceu aos 90 anos ao início da noite de quinta-feira (21).

"Rémy era um apaixonado e viveu com paixão. Das competições às rodagens dos filmes, das sensações fortes em cadências infernais num ritmo frenético", recorda a sua rede social.

Um membro da sua família informou que foi vítima de COVID-19, que levou à sua hospitalização na cidade de Montargis. Estava nos cuidados intensivos desde o início do mês.

Rémy Julienne foi campeão de motocross antes de entrar no cinema, estreando-se em 1964 como duplo do ator Jean Marais numa cena de mota.

O profissional francês trabalhou em mais de 1400 filmes e séries como duplo e coordenador de duplos, especializando-se em sequências de perseguições de automóvel a alta velocidade.

Na sua carreira, são grandes exemplos da sua arte "Um Golpe em Itália" (1969) e seis "James Bond", que passaram pelas "missões" de Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan: "007 - Missão Ultra-Secreta" (1981), "007 - Operação Tentáculo" (1983), "007 - Alvo em Movimento" (1985), "007 - Risco Imediato" (1987), "007 - Licença para Matar" (1989) e "007 - GoldenEye" (1995).

As redes oficiais da saga recordaram justamente como "a sua arte e inovação mudaram a forma como as sequências de carros eram criadas e filmadas. Ele era um membro fascinante, dedicado e leal da equipa, respeitado e amado por todos os que trabalharam com ele"

Nas redes sociais, os fãs recordam o seu talento incomparável na invenção de cenas de ação e a "gloriosa destruição de automóveis".