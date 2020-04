A Semana da Crítica e a Quinzena dos Realizadores, duas das iniciativas paralelas do Festival de Cinema de Cannes, em França, e que estavam previstas para maio, foram canceladas, foi hoje (15) anunciado.

A decisão foi tomada no seguimento do anúncio do Presidente francês, Emmanuel Macron, na segunda-feira, de que o confinamento social no país, por causa da covid-19, se estenderá até 11 de maio e que não poderão ocorrer festivais pelo menos até meados de julho.

Em comunicado conjunto, as equipas que dirigem a Semana da Crítica e a Quinzena dos Realizadores, juntamente com a associação para a difusão do cinema independente ACID, decidiram anular em definitivo a edição deste ano.