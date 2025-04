O cineasta Todd Haynes, figura da contracultura americana e do cinema queer, receberá o prémio Carruagem de Ouro a 14 de maio na Quinzena dos Realizadores, uma secção paralela do Festival de Cinema de Cannes, anunciaram os organizadores esta terça-feira.

Aos 64 anos, Haynes "mantém em alta o seu legado de questionar normas, sejam elas sociais, sexuais ou artísticas", destacou a Sociedade de Diretores de Cinema (SRF, na sigla em francês) em comunicado.

O realizador de "Seguro" (1995), "Velvet Goldmine" (1998), "Longe do Paraíso" (2002), "I'm Not There - Não Estou Aí" (2007), "Carol" (2015), "Dark Waters - Verdade Envenenada" (2019) e "May December: Segredos de Um Escândalo" (2023) é um convidado habitual em Cannes, competindo regularmente pela Palma de Ouro.

Em fevereiro deste ano, presidiu ao júri da 75.ª edição do Festival de Cinema de Berlim.

Haynes está entre as vozes críticas em Hollywood a Donald Trump, presidente dos EUA.

"Todos os filmes são políticos. Todos podem desempenhar um papel", disse ele à agência France-Presse no festival.

A Quinzena dos Realizadores, uma das principais secções paralelas do Festival de Cannes, decorrerá de 14 a 22 de maio.

Todd Haynes sucede à cineasta britânica Andrea Arnold, vencedora do ano passado, e Souleymane Cissé, do Mali, que ganhou este prémio honorário em 2023.