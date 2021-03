"Creed III" vai chegar aos cinemas a 23 de novembro de 2022.

Além de ser o protagonista Adonis Creed, Michael B. Jordan vai acumular funções e passar para o outro lado das câmaras, estreando-se como realizador, sucedendo a Ryan Coogler e Steven Caple Jr.

O anúncio é oficial, mas as informações já circulavam em Hollywood há vários meses e também foram avançadas numa entrevista por Tessa Thompson em dezembro de 2020, que interpreta a noiva do pugilista na saga e até indicou que a rodagem começava no final de 2021.

O produtor da saga Irwin Winkler também escrevera na sua autobiografia de 2018 que tinha prometido essa oportunidade ao ator, que seguirá assim o exemplo de Sylvester Stallone, que dirigiu "Rocky II" (1979), "Rocky III" (1982), "Rocky IV" (1985) e "Rocky "Balboa" (2006).

O esboço da nova história continua a ser de Ryan Coogler, prolongando a relação com Jordan que também já passou pelos filmes "Fruitvale Station" e "Black Panther".

O ator irá intensificar a preparação (física) quando terminar a rodagem de "Journal for Jordan", um filme realizado por Denzel Washington.

"Realizar sempre foi uma aspiração, mas o momento tinha que ser certo. 'Creed III' é esse momento - um momento na minha vida em que amadureci mais seguro sobre quem sou, assumindo a minha própria história, amadurecendo pessoalmente, crescendo profissionalmente e aprendendo com grandes como Ryan Coogler, mais recentemente Denzel Washington, e outros realizadores de primeira linha que respeito. Tudo isto preparou para este momento. Esta saga e, especificamente, os temas de 'Creed III' são profundamente pessoais para mim. Estou ansioso para partilhar o próximo capítulo da história de Adonis Creed com a incrível responsabilidade de ser o seu realizador e intérprete", explicou no comunicado oficial.

Além de dois atores principais, Phylicia Rashad também regressará como a mãe de Adonis. Ainda não há indicações sobre a disponibilidade de Stallone para voltar a ser Rocky Balboa.