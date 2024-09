Sylvester Stallone está a preparar uma série sobre Rocky Balboa. O prequela sobre a sua personagem mais icónica começou a ser preparara em 2019, mas foram poucas as informações partilhadas sobre o desenvolvimento do projeto.

Numa entrevista recente ao podcast "Inspire Me", o ator voltou a falar sobre a série, frisando que o projeto está no seu coração. "Já escrevi algumas páginas e parece que se ia escrevendo sozinha. Ver o Adrian de 15 anos, o Rocky com 17 e Paulie a mudar-se para um novo bairro. Rocky é um 'bad boy'. É quase como a 'Dama e o Vagabundo', mas com pessoas reais. Vai ser maravilhoso", frisou Sylvester Stallone.

Entre os seis filmes de 1976 a 2006 e os dois primeiros spin-offs "Creed", de 2015 e 2018, a história de Rocky Balboa está praticamente toda contada no cinema. Com a série, o ator pretende contar como tudo começou.

Rocky Balboa é um aspirante a lutador de boxe que trabalha numa fábrica de carnes e ganha um extra como cobrador de dívidas. Quando surge a proposta de lutar com o campeão de pesos-pesados Apollo Creed, Rocky acredita ser uma oportunidade única. A missão é quase impossível, mas Rocky vai dar tudo por tudo para alcançar a vitória e ao mesmo tempo conquistar Adrian, a tímida funcionária da loja de animais.