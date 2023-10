À 24.ª edição, a Festa do Cinema Francês mantém o propósito de apresentar um panorama da mais recente cinematografia francesa, entre antestreias e filmes inéditos em sala, abrindo a programação em Lisboa, que segue depois por outras nove cidades.

Entre os mais de 70 filmes programados estão “Só Nós Dois”, de Valérie Donzelli, “Vira-latas”, de Jean-Baptiste Durand – ambos a exibir com a presença dos autores -, “No Corpo”, de Cédric Klapisch, e “No Verão Passado”, de Catherine Breillat.

A realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira estará em foco, não só pela longa-metragem “Alma Viva”, como por uma série de curtas-metragens a incluir na festa.

Maria de Medeiros estará presente para apresentar uma cópia restaurada do filme “Capitães de Abril” (2000), e Nicolas Philibert terá uma retrospetiva na Cinemateca, que inclui o mais recente “Sur l’Adamant”, documentário sobre um centro de dia, em Paris, que acolhe adultos com problemas mentais.

A Festa do Cinema Francês começa hoje, no cinema São Jorge, com a antestreia de “Jeanne du Barry - A Favorita do Rei”, de Maïwenn, que também abriu em maio passado ano o festival de Cannes.

Na altura, o filme da realizadora francesa gerou polémica, não apenas pela escolha do ator norte-americano Johnny Depp para protagonista, mas também pelo facto de Maïwenn ter cuspido num restaurante sobre o jornalista Edwy Plenel, diretor da publicação Mediapart, que revelou alegações de violação contra o ex-marido da cineasta Luc Besson, entretanto arquivadas por falta de provas.

Depois de Lisboa, a festa vai passar por Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Évora, Beja, Viseu, Faro e Lagos.