Depois do sucesso de "Culpa Minha", chegou na passada sexta-feira, dia 27 de dezembro, à Amazon Prime Video, "Culpa Tua", também inspirado nos romances de Mercedes Ron, que começou a escrever o livro "Culpa Minha" depois de ver o videoclipe de "I Knew You Were Trouble", de Taylor Swift.

Depois de não receber feedback das editoras, a autora publicou o livro na Wattpad (plataforma de leitura digital gratuita onde qualquer utilizador pode publicar a sua história). O romance de Noah e Nick rapidamente conquistou os utilizadores e tornou-se num fenómeno online.

Dois anos depois, em 2019, a Amazon Prime Video desafiou a autora argentino-espanhola para avançar com uma adaptação. A resposta foi afirmativa e o primeiro filme baseado na história do livro tornou-se num dos maiores sucessos da plataforma de streaming.

A história acompanha o romance (quase) proibido entre Noah e Nick. "Noah tem de deixar a sua cidade, o namorado e os amigos para trás para se mudar para a mansão do novo marido da mãe. Lá, ela conhece o novo meio-irmão, Nick, e as personalidades deles chocam desde o início. Mas a atração que sentem desencadeia uma relação proibida, levando os temperamentos rebeldes e atormentados a virar-lhes a vida de pernas para o ar e a fazê-los apaixonar-se loucamente", remata o serviço de streaming.

Já na sequela do sucesso internacional "Culpa Minha", o amor de Noah e Nick parece sólido, apesar de os pais os tentarem separar. "Mas o trabalho dele e a entrada dela para a faculdade abrem as suas vidas a novas relações que irão abalar os alicerces da sua relação e também da família Leister. Quando tanta gente se prepara para destruir uma relação, pode ela acabar bem?", questiona a sinopse.