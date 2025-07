O músico guineense Kimi Djabaté assinala 25 anos de carreira em Lisboa, com um espetáculo no próximo dia 18 de outubro, na Voz do Operário, anunciou hoje o agenciamento do músico.

O espetáculo, cujo alinhamento assenta nos quatro álbuns de Djabaté, contará com as participações de JP Simões, Márcia e Norberto Lobo, entre outros músicos convidados.

Kimi Djabaté editou os álbuns “Teriké” (2005), Karam” (2009), “Kanamalu” (2016) e “Dindin” (2023).

Sobre este último álbum a revista 'online' PopMatters afirmou ser “uma mistura hipnótica de grooves e balafón”, enquanto o 'blog' World Listening Post destacou a capacidade Kimi Djabaté de “fundir tradição e inovação”.

Djabaté tem colaborado com músicos como Mory Kanté, Waldemar Bastos, Netos de Gumbé e Madonna, que o convidou para participar no tema “Ciao Bella” do seu álbum “Madame X” (2019).

Kimi Djabaté nasceu em Tabato, na Guiné-Bissau, numa família de griot (linhagem de poetas-cantores que conservam a memória e as tradições da África Ocidental).

Aos três anos começou a estudar balafon, instrumento de percussão comum na África subsaariana, precursor do xilofone. A partir dos oito anos, começou a carreira como músico profissional em cerimónias locais.

Em 1994, aos 19 anos, passou a fazer parte da Companhia Nacional de Música e Dança da Guiné-Bissau, com a qual efetuou uma digressão pela Europa, fixando-se depois em Portugal, onde procurou a sua sonoridade, juntando os instrumentos tradicionais a géneros como o gumbé, afrobeat, morna, blues e jazz.

As letras de Kimi Djabaté refletem preocupações com a liberdade, a justiça social, os direitos das mulheres e das crianças, o combate à pobreza e a importância da educação.

"Ao mesmo tempo, exaltam os afetos e a dimensão espiritual da vida, num equilíbrio entre crítica social e celebração da esperança”, afirma a sua produtora, acrescentando, que “esta abordagem lírica é uma extensão natural do seu legado ‘griot’, que combina narrativa, música e intervenção cultural.”