"Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo" continua a mostrar uma incrível resiliência nas salas de cinema portuguesas.

Segundo os dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) divulgadas esta segunda-feira, a comédia que traz de volta João Paulo Rodrigues como Quim Roscas e Pedro Alves como Zeca Estancionâncio foi vista por mais 3.328 espectadores ao décimo fim de semana de exibição (13 a 16 de outubro).

O filme realizado por Gonçalo Galvão Teles ultrapassou o número importante de 300 mil espectadores desde a estreia a 11 de agosto: após 67 dias de exibição e ainda em 19 salas, foram vendidos 301.515 bilhetes nas bilheteiras.

Na história do cinema português, é apenas o quinto filme e a primeira sequela a conseguir chegar a esse valor: "Curral de Moinas" está cada vez mais perto dos 324 mil bilhetes vendidos por "7 Pecados Rurais" (2013), realizado por Nicolau Breyner.

O ranking dos filmes portugueses mais vistos de sempre é liderado por "O Pátio das Cantigas" (2015), de Leonel Vieira, com 608.322 espectadores.

Seguem-se "O Crime do Padre Amaro" (2005), de Carlos Coelho da Silva, com 381 mil espectadores, e "Tentação" (1997), de Joaquim Leitão, com 361 mil espectadores (até 2003, os dados de bilheteira eram fornecidos pelos distribuidores, sem controlo direto do organismo agora conhecido por ICA).