"Todos Menos Tu" está nos cinemas portugueses desde 28 de dezembro e continua a ser um dos filmes preferidos nos cinemas.

Apesar das reações mornas dos críticos de cinema (53% de 'score' positivo no Rotten Tomatoes), o filme caiu no gosto dos espectadores, com o boca a boca a passar semana após semana.

Ao nono fim de semana de exibição, entre 2 e 25 de fevereiro, a comédia romântica com Sydney Sweeney e Glen Powell levou mais 13.467 pessoas aos cinemas e atingiu um novo patamar histórico: passou os 300 mil espectadores.

Segundo os dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), o número exato é 301.213.

Com dados de bilheteira disponibilizados pelo ICA desde 2004, apenas duas comédias românticas estão agora à frente: "Mamma Mia!", um fenómeno comercial e cultural ao longo de vários meses em 2008 que levou quase aos 852 mil espectadores às salas, enquanto a sequela "Mamma Mia! Here We Go Again" conquistou quase 362 mil dez anos depois.

Nas últimas semanas, "Todos Menos Tu" deixou pelo caminho "A Proposta", com Sandra Bullock e Ryan Reynolds (quase aos 267 mil espectadores em 2009); "Bilhete para o Paraíso", com Julia Roberts e George Clooney (quase 265 mil em 2022), "O Novo Diário de Bridget Jones", com Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant (245 mil em 2004); "Abc da Sedução", com Katherine Heigl e Gerard Butler (205 mil em 2009); e "A Culpa é das Estrelas", com Shailene Woodley e Ansel Elgort (201 mil em 2014).

O fenómeno é internacional: a comédia romântica vai passar esta semana os 200 milhões de dólares de receitas a nível mundial.

O valor não só deixa para trás títulos do género recentes como "Bilhete para o Paraíso" (2022) e "A Cidade Perdida" (2022), este com Sandra Bulllock e Channing Tatum, como é superior ao que alcançaram produções mediáticas como "The Equalizer 3", "Insidious: A Porta Vermelha", "Tartarugas Ninja: Caos Mutante", "Gritos 6", "Assassinos da Lua das Flores", "Shazam! Fúria dos Deuses", "Blue Beetle", "Mistério em Veneza" e "Gran Turismo".

Catapultando Sydney Sweeney e Glen Powell para a "primeira divisão" de Hollywood, não admira que o principal líder do estúdio Sony tenha festejado o grande sucesso de uma comédia romântica que custou 25 milhões de dólares, quanto todas as outras produções lançadas pelo Natal tiveram orçamentos entre os 95 milhões de dólares ("Ferrari") e pelo menos 205 ("Aquaman 2").