A organização Ground Up Film Society disse à AFP que teve que cancelar a exibição do filme "Losing Sight of a Longed Place", marcada para domingo como parte do seu festival de cinema, porque as autoridades de Hong Kong se recusaram a autorizar a exibição de uma versão sem cortes.

O filme de oito minutos era originalmente um projeto estudantil sobre a história real de um ativista dos direitos LGBTQIA+ em Hong Kong.

"Losing Sight of a Longed Place" ganhou o prémio de Melhor Curta-Metragem de Animação no Golden Horse Awards de 2017 em Taiwan.

Segundo os organizadores do festival, os censores de Hong Kong "exigiram cortar uma cena que dura menos de um segundo, por mostrar as circunstâncias de uma 'ocupação ilegal'".

A cena em questão é um breve plano de tendas e slogans como ilustração do "Movimento Guarda-chuva", uma mobilização pró-democracia que ocorreu em Hong Kong em 2014.

As autoridades descrevem o que aconteceu como uma ocupação ilegal de vias de tráfego no distrito comercial por manifestantes.

Após as grandes manifestações de 2019, muitas delas violentas, o governo de Pequim decidiu reprimir severamente as vozes dissidentes em Hong Kong. Aqueles que permaneceram asseguram que as liberdades de criação e expressão foram seriamente restringidas.