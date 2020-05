O diretor da companhia Teatraço - Teatro Amador de Tabuaço, Beto Coville, venceu o prémio de melhor ator secundário, pelo desempenho na curta-metragem "A Margem", de Rodrigo Tavares, no Indiex Film Festival, em Los Angeles, anunciou o certame.

O IndieX Film Festival tem por objetivo a difusão e apoio a "projetos independentes, especialmente de baixo ou sem orçamento", assim como a produções feitas em contexto escolar, "por alunos de cinema", segundo o seu 'site'. É organizado numa base bimestral, em Los Angeles, nos Raleigh Studios de Hollywood.

"A Margem" foi produzida com o apoio da Câmara Municipal de Tabuaço e esteve nomeada em mais duas categorias no Indiex Film Festival, de acordo com o comunicado da autarquia: melhor curta-metragem e melhor atriz de drama, Luísa Ortigoso.

“É sempre gratificante ver o nosso trabalho reconhecido. Vindo de fora é uma sensação diferente, porque ninguém nos conhece e só levam em conta o nosso desempenho. Se nos premeiam é sinal de que gostaram realmente”, reagiu Beto Coville, citado pela câmara.

O ator sublinhou ainda que “este filme é um trabalho de equipa” e, nesse sentido, partilha “o mérito" com Luísa Ortigoso e Rodrigo Tavares, sem esquecer o diretor de fotografia, Mário Melo Costa, e a estrutura da sua própria companhia, Teatraço.

A Câmara de Tabuaço recorda que já financiara outros dois filmes: "Tábuas com História" (2016), dirigido por Marcantonio Del Carlo, Melhor Filme Internacional, no Los Angels Brazilian Film Festival (LABRFF), e "Transfugo" (2019), também de Rodrigo Tavares, com elementos do grupo Teatraço e rodado em Tabuaço.

Na edição mais recente do Index Film Festival, o prémio de melhor 'curta' foi para "All That You Love Will Be Carried Away", do norte-americano Thad Lee, enquanto o de melhor 'curta' estrangeira foi para "Il Vestito", de Maurizio Ravallese, de Itália.

"A Strange Calm", de Austin Rourke, dos Estados Unidos, venceu o prémio de melhor curta-metragem produzida em contexto escolar.