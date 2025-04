"Mater" é uma adaptação portuguesa da peça "Querida mamãe", da dramaturga luso-brasileira Maria Adelaide Amaral (1942), e constrói-se em torno da difícil relação entre duas personagens, mãe e filha.

Em Portugal, a peça foi levada à cena pela Companhia de Teatro Livre, estreada em 2022 no Teatro Meridional, em Lisboa, com encenação do luso-brasileiro Beto Coville.

Com Luísa Ortigoso (mãe) e Carla Chambel (filha) a contracenarem em palco, "Mater" aborda "a herança do feminino transmitida para além do útero. Um jogo de poder, controlo e descontrolo que leva a um caminho pelas várias e diferentes formas de amar, para além do Amor", refere a sinopse.

"Mater" estará em cena no Teatro Sérgio Cardoso de 19 a 22 de maio e, de acordo com o Folha de São Paulo, decorrerá no âmbito de uma parceria da Miacena - Mostra internacional de artes Cénicas em espaços não convencionais e alternativos com o programa de internacionalização da Direção-Geral das Artes.