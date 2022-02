Chega aos cinemas portugueses esta semana uma nova versão da clássica peça "Cyrano de Bergerac".

Realizado por Joe Wright, o mesmo de "Orgulho e Preconceito" e "A Hora Mais Negra", "Cyrano" é a adaptação do musical dos palcos com banda sonora de Bryce e Aaron Dessner, dos The National, a banda "indie" rock norte-americana vencedora de Grammys.

Peter Dinklage, Haley Bennett e Kelvin Harrison Jr. formam o novo triângulo amoroso intemporal: um homem à frente do seu tempo, Cyrano de Bergerac, deslumbra com ferozes jogos de palavras, mas convencido de que a sua aparência o torna indigno do amor da luminosa Roxanne, esconde os seus sentimentos por esta... que se apaixona à primeira vista por Christian.

A banda sonora conta com participações vocais do elenco, juntamente com a London Contemporary Orchestra e o célebre pianista Víkingur Ólafsson.

Veja Peter Dinklage como Cyrano e Kelvin Harrison Jr. como Christian na interpretação da canção "Someone to Say" num vídeo acompanhado da letra.