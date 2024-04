A Disney divulgou esta segunda-feira o primeiro 'teaser trailer' de "Mufasa: o Rei Leão", que chega aos cinemas portugueses a 19 de dezembro

A Disney aposta forte nesta prequela que preserva o estilo da versão fotorrealista de "O Rei Leão", o grande sucesso que dominou os cinemas em 2019, após as desilusões de bilheteira recentes com filmes como "Estranho Mundo", "Lightyear", "A Pequena Sereia", "Elemental" ou "Wish: O Poder dos Desejos".

"'Mufasa: O Rei Leão' convoca Rafiki para transmitir a lenda de Mufasa à jovem filhote Kiara, filha de Simba e Nala, com a ajuda do estilo habitual de Timão e Pumba. Contada em 'flashbacks', a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até conhecer um simpático leão chamado Taka – o herdeiro de uma linhagem real. O encontro casual dá início a uma jornada de um grupo extraordinário de inadaptados em busca do seu destino – os seus laços serão testados enquanto trabalham juntos para fugir a um inimigo ameaçador e mortal", resume a sinopse.

Realizado por Barry Jenkins, o vencedor dos Óscares por "Moonlight", o novo filme apresenta novas personagens e o regresso de outras favoritas dos fãs, com as vozes na versão original de Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Seth Rogen Billy Eichner, Beyoncé e Donald Glover.

Na ficha artística fazem ainda parte canções de Lin-Manuel Miranda e uma banda sonora de Hans Zimmer com Pharrell Williams e Nicholas Britell.

VEJA O TRAILER ORIGINAl.