A 56.ª edição do Super Bowl foi este domingo à noite nos EUA, com os Los Angeles Rams a confirmarem o favoritismo ao vencerem os Cincinnati Bengals por 23-20 no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Mas a final da Liga norte-americana de futebol americano (NFL) não é só dentro de campo: com audiências de mais de 100 milhões de espectadores, é o programa televisivo mais visto do ano e Hollywood é uma das indústrias que investem muitos milhões de dólares.

Embora o impacto da pandemia tenha abrandado a indústria, passaram alguns trailers na Super Bowl LVI para abrir o apetite dos espectadores para algumas novidades dos próximos meses no cinema e televisão.

Com destaque incontornável para a Marvel, com um novo trailer de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" e um spot de 30 segundos da série "Moon Knight: Cavaleiro da Lua", as grandes estreias foram as primeiras imagens da série da Amazon Prime "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" e "Nope", o novo filme de Jordan Peele.

O resumo de 2022...

"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” (5 de maio)



"O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" (Amazon Prime, 2 de setembro)



"Nope", de Jordan Peele (21 de julho)



"Mundo Jurássico: Domínio" (9 de junho)



"Ambulância - Um Dia de Crime" (24 de março)



"A Cidade Perdida" (14 de abril)



"Sonic 2: O Filme" (31 de março)



"Moon Knight: Cavaleiro da Lua" (Disney+, 30 de março)



Filmes 2022 Netflix (inclui spot "O Projeto Adam")