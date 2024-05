"O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" está de volta à Amazon Prime Video.

Um sombrio trailer que destaca a ascensão de Sauron (papel de Charlie Vickers) foi divulgado esta terça-feira, bem como a data de estreia da segunda temporada: 29 de agosto.

“Na segunda temporada de Os Anéis do Poder, Sauron regressa. Expulso por Galadriel, sem exército nem aliados, o Senhor das Trevas em ascensão conta agora apenas com a sua própria inteligência para reconstruir o seu poder e supervisionar a criação dos Anéis do Poder, que lhe permitirão submeter todos os povos da Terra Média à sua sinistra vontade", destaca a sinopse oficial divulgada pela plataforma.

E acrescenta: "Com base na jornada épica e na ambição da primeira temporada, a nova temporada mergulha até os seus personagens mais queridos e vulneráveis numa maré crescente de escuridão, desafiando cada um a encontrar o seu lugar num mundo que está cada vez mais à beira da desgraça. Elfos e anões, orcs e homens, feiticeiros e muito mais... à medida que as amizades começam a deformar-se e os reinos a fraturar-se, as forças do bem lutarão ainda mais corajosamente para preservar o que é mais importante para a maioria deles... eles próprios e os seus entes queridos".

VEJA O TRAILER.



Segundo a Amazon Prime Video, a primeira temporada da série baseada nas obras de J.R.R. Tolkien tornou-se o melhor lançamento da história da plataforma, com mais de 25 milhões de espectadores. Com oito episódios, terá sido vista por mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, com mais de 24 mil milhões de minutos transmitidos.

Entretanto, a rodagem passou da Nova Zelândia para a Grã-Bretanha.