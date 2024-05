O Festival de Cinema de Cannes deste ano, que acontece de 14 a 25 de maio, tem uma grande dose de veteranos de Hollywood (Francis Ford Coppola, George Lucas, Meryl Streep, Paul Schrader) mas também é o lugar para ver as jovens estrelas em ascensão que ocuparão o seu lugar.

Aqui estão cinco nomes a prestar atenção enquanto caminham na passadeira vermelha da Riviera Francesa.

Barry Keoghan

Keoghan emergiu de uma infância difícil – a sua mãe morreu aos 12 anos de overdose de drogas e ele foi criado em lares adotivos – para se tornar um dos atores mais requisitados da Irlanda.

Recebeu nomeações para os Óscares e os Globos de Ouro, e ganhou um BAFTA pelo seu papel em “Os Espíritos de Inisherin” e alcançou novos níveis de fama com o impacto de “Saltburn”.

Com 31 anos, chega a Cannes com "Bird", uma história sobre a transição para a idade adulta nos nos subúrbios da Inglaterra, da vencedora do Óscar Andrea Arnold, que o terá levado, avançou a imprensa, a desistir de um papel em "Gladiador 2".

A grande fama está ao virar da esquina, com o destaque prometido para Joker na sequela de "The Batman", prevista para 2026.

Anya Taylor-Joy

A protagonista do sucesso da Netflix da era pandémica “Gambito de Dama”, pelo qual ganhou um Globo de Ouro e um prémio dos Screen Actors Guild, Joy apareceu numa série de filmes assustadores e sobrenaturais como “A Bruxa”, “Fragmentado” e “O Menu" - bem como pratos mais leves, como "Emma" e " Super Mario Bros. O Filme".

A jovem de 28 anos experimenta a ação plena no mais recente capítulo da saga "Max Max", intitulado "Furiosa", que estreia em Cannes em 15 de maio, interpretando uma versão mais jovem da personagem de Charlize Theron em "Estrada da Fúria" (2015).

Sebastian Stan

Prestes a ser o papel mais comentado do festival, Stan vê-se na pele de Donald Trump em "The Apprentice" (“O Aprendiz”, em tradução literal), sobre os primeiros anos do magnata do setor imobiliário, estrela de 'reality shows' (como "The Apprentice") e presidente dos EUA.

O maior papel do ator norte-americano de origem romena de 41 anos até o momento foi o de Bucky Barnes e o Soldado de Inverno em vários filmes da Marvel, mas foi aclamado pela crítica pela sua interpretação do artista rock Tommy Lee na minissérie "Pam e Tommy" e ganhou o prémio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Berlim deste ano por "A Different Man".

Margaret Qualley

Ainda regularmente chamada de filha de Andie McDowell ("Quatro Casamentos e um Funeral"), Qualley poderá em breve eclipsar a fama da sua mãe.

A jovem de 29 anos já teve momentos em que roubou o protagonismo em cenas de filmes de Quentin Tarantino (como membro da Família Manson em “Era Uma Vez em... Hollywood") e Ethan Coen (“Drive-Away Dolls”). Recebeu nomeações para os Emmys e Globos de Ouro pelo sucesso da Netflix "Maid" e pela minissérie "Fosse/Verdun".

Agora, ela faz parte de dois filmes em Cannes: "Kinds of Kindness", de Yorgos Lanthimos (ela já teve um pequeno papel em "Pobres Criaturas") e o terror 'slasher' "The Substance", ao lado de Demi Moore.

Karla Sofía Gascón

Karla Sofia Gascón e Selena Gomez durante a rodagem créditos: Instagram

O filme com a premissa mais intrigante em Cannes é “Emilia Perez”, um musical sobre um chefe de cartel mexicano que muda de sexo para fugir das autoridades e afirmar a sua identidade.

Para o papel principal, o realizador francês Jacques Audiard escolheu a atriz transgénero Gascon, de 52 anos, natural de Madrid.

Após iniciar a carreira em programas de TV espanhóis como homem, conseguiu o seu primeiro papel importante num musical em meados dos anos 90.

Chegou em 2009 ao México, onde participou de novelas como "Coração Selvagem" e "Cheia de Amor".

"Nosotros los Nobles" (2013) tornou-se o seu salto para a fama, um filme de grande sucesso de bilheteira.

Em 2018, assumiu-se transexual e mudou o nome de Carlos para Karla. Em 2022, interpretou Lourdes na série "Rebelde" e participou da edição do "MasterChef" para celebridades.