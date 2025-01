"Emília Pérez", a mistura de 'thriller' e musical do francês Jacques Audiard sobre uma narcotraficante transgénero, lidera a corrida aos Óscares com 13 nomeações, mas tem sido muito criticado no México, o país onde se inspirou, e noutras comunidades da América Latina, por alegadamente banalizar o drama da violência criminal.

No entanto, o filme e a sua protagonista Karla Sofía Gascón também têm sido alvo de manifestações de 'ódio' nas redes sociais brasileiras ainda antes das nomeações para os Óscares conhecidas na quinta-feira por serem considerados os grandes rivais de "Ainda Estou Aqui" e de Fernanda Torres: as três nomeações do filme coincidem

A tal ponto que a espanhola pediu ajuda a Fernanda Torres contra a campanha negativa e a brasileira não perdeu tempo a responder.

"Adoro o Brasil. Acho que o público da Internet não é o público de verdade. 'Emília Pérez' é um filme maravilhoso. 'Ainda Estou Aqui' com certeza também é. Adoraria que a Emília Pérez fosse brasileira. Adoraria. Porque já senti o amor do público brasileiro quando fiz [a série] 'Rebelde'. Um dos públicos mais maravilhosos que existem é o brasileiro", disse Gascón quando o jornalista do g1 lhe perguntou frontalmente 'como conquistar um público que já está a querer odiar a obra'.

Adepta do Real Madrid, Karla Sofía Gascón mostrou uma grande admiração por vários jogadores brasileiros e bons conhecidos da cultura nacional antes de exprimir que Fernanda Torres e o filme merecem todo o reconhecimento e não se trata de uma competição.

Com boa disposição, notou: "Não vi nada de alguém de 'Emília Pérez' ou de alguma pessoa que esteja a elogiar o trabalho [...] que foi feito neste filme, que diga que a Fernanda Torres ou 'Ainda Estou Aqui' é um mau filme ou que não merece os prémios. Em vez disso, tenho as redes sociais cheias de 'Fernanda Torres é melhor do que tu' e 'Tu não mereces' e 'Fernanda Torres tem que ganhar e tu não'".

E fez o apelo diretamente para a câmara: "Fernanda, por favor. Um abraço. Amo-te muito. Ajuda-me com esta gente!".

Nas rede sociais, Fernanda Torres respondeu numa mensagem em vídeo a apelar ao fim de campanhas negativas.

A atriz contou uma 'pequena história' de como estava 'meio perdida' numa festa pré-Globos de Ouro em Los Angeles com uma grande concentração de estrelas quando Karla Sofía Gascón a 'agarrou' e começou a apresentá-la às outras pessoas, integrando-a no evento.

"Digo isto para vos dizer que sei que, às vezes, na paixão, cria uma coisa de um contra o outro, vou ganhar do outro, mas, juro, nesse ano os Óscares, as escolhas que fizeram para atriz são tão especiais, cada uma à sua maneira, que todo o mundo ali merece. Todo mundo ganhou", disse.

E apelou: "Não vamos tratar ninguém mal e criar uma coisa de que é um contra o outro, por amor de Deus. Estou grata para sempre à Sofia Gascón, está maravilhosa no 'Emília Pérez'. A Demi Moore mandou-me uma mensagem pessoal antes dos Globos de Ouro, uma mulher de um carinho [...] Cynthia Erivo, meu Deus, aquela deusa, nomeada pela segunda vez. Mikey Madison! Quem viu aqui o 'Anora'? Tem que ver, esta mulher está incrível!

E conclui: "Então, o que eu quero dizer é que todo mundo ali merece, e merece o nosso carinho. Não vamos alimentar ódio. E quero dizer: Karla Sofía Gascón, amo-te para sempre. Uma mulher generosa, talentosa, que merece de nós todo o nosso carinho"

