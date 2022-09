Como esperado, a Disney removeu na quinta-feira do seu calendário de estreias "Rogue Squadron", o filme "Star Wars" que se iria focar numa nova geração de pilotos dos esquadrões de Patty Jenkins (realizadora de "Mulher-Maravilha"), que estava agendado para 22 de dezembro de 2023.

A remoção é um mero formalismo porque os prazos estavam esgotados: anunciado no Investor Day da Disney em dezembro de 2020 com a ambição de levar "a saga para a futura era da galáxia", a pré-produção deveria ter começado no final de 2021 e a rodagem este ano.

Várias notícias em novembro de 2021 já tinham indicado o adiamento daquele que seria o primeiro filme da saga desde "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker", de 2019, alegadamente porque a agenda da Patty Jenkins não iria abrir o espaço de tempo suficiente para um projeto desta envergadura.

No ajustamento das datas dos seus filmes que não são Marvel, a Disney colocou a versão em imagem real de "Branca de Nave" com Rachel Zegler e Gal Gadot a 22 de março de 2024.

Já a animação da Pixar "Inside Out 2", sequela de "Divertida-Mente" (2015), foi colocada a 14 de junho de 2024.

A sequela da versão em imagem real de "O Rei Leão" (2019), intitulada "Mufasa", de Barry Jenkins, surge a 5 de julho de 2024.

Uma comédia desportiva de Taika Waititi (dos recentes filmes "Thor" e vencedor de um Óscar com "Jojo Rabbit") entrou para a agenda de estreias a 21 de abril de 2023.

A animação da Disney "Wish" chega aos cinemas a 22 de novembro de 2023, enquanto o novo filme de animação e ficção científica da Pixar chamado "Elio", foi agendado para 1 de março de 2024.

"Inside Out 2", "Wish" e "Elio" são projetos que foram apenas anunciados no fim semana passado na D23 Expo, o maior evento anual para os fãs dos estúdios Disney.