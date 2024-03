Patty Jenkins está de volta ao seu projeto "Star Wars".

A realizadora de "Mulher-Maravilha" revelou que está a escrever um novo rascunho do argumento de "Rogue Squadron" para o estúdio Lucasfilm, que faz parte da Disney.

O filme focado numa nova geração de pilotos dos esquadrões foi anunciado no Investor Day da Disney em dezembro de 2020 com a ambição de levar "a saga para a futura era da galáxia" e chegou a ter a data de estreia de 22 de dezembro de 2023. Seria o primeiro filme para o grande ecrã desde "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker", de 2019.

No entanto, ficou a saber-se em novembro de 2021 que já não estava em desenvolvimento ativo porque a agenda carregada da realizadora não deixava tempo suficiente para um projeto daquela envergadura.

No recente 'podcast' "Talking Pictures", Patty Jenkins conta que as conversas com o estúdio deixaram a porta aberta para um regresso depois de fazer "Mulher-Maravilha 3".

"Portanto, quando o 'Mulher-Maravilha 3' ficou pelo caminho, a Lucasfilm e eu ficámos tipo 'Bem, temos de fechar este acordo'. Fizemos isso mesmo quando estava a começar a greve [dos argumentistas de Hollywood, no início de maio de 2023]. Portanto, agora devo um rascunho de 'Star Wars' ", explicou.

Mas não há ainda luz verde para avançar com a produção: "Vamos a ver o que acontece. Quem sabe? Eles têm um trabalho difícil à sua frente, do género 'Qual é o primeiro filme [desde a trilogia de 2015-2019] que vão fazer?' Têm outros realizadores que têm estado a trabalhar, mas estou de volta a fazer 'Rogue Squadron'".

A realizadora deixou claro que adoraria fazer o seu filme sobre pilotos dos esquadrões porque "'Star Wars' nasceu da Segunda Guerra Mundial", mas disse que falta chegar à fase em que as duas partes ficam "super felizes" com o estado do projeto.

A Disney mantém um filme "Star Wars" sem título na agenda para 19 de dezembro de 2025.

Em diferentes fases de desenvolvimento estão "The Mandalorian & Grogu", realizado por Jon Favreau (o criador com Dave Filoni da série "The Mandalorian") e os projetos de Sharmeen Obaid-Chinoy com o regresso de Daisy Ridley como Rey, James Mangold e do próprio Dave Filoni.